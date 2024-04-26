Штутгарт – Бавария: прогноз на матч 4 мая 2024, Бундеслига

Дата матча: 4 мая 2024 года

Место проведения: стадион МХП-Арена, Штутгарт

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Штутгарт представляет собой команду, демонстрирующую стабильные результаты в этом сезоне Бундеслиги. Они занимают третье место в турнирной таблице, набрав 64 очка после 31 тура. Важно отметить, что их главный бомбардир, Серу Гирасси, имеет отличное количество голов в активе – 28 за 29 матчей. Они проявляют стабильность в забивании голов, не пропуская в 13 последних матчах и забивая в 10 из 12 последних матчей. В последних 5 играх они забили 10 голов, но пропустили 7. Это может указывать на некоторые проблемы в обороне.

С другой стороны, Бавария занимает второе место в турнирной таблице с 69 очками после 31 тура. Они имеют в своем составе одного из лучших бомбардиров лиги, Харри Кейна, который забил 42 гола в 43 матчах. Бавария показывает превосходные результаты в последних матчах, побеждая в 3 последних играх. Они также демонстрируют стабильность в забивании голов, не оставаясь без голов в 4 последних матчах.

Из исторических данных видно, что Бавария имеет преимущество в личных встречах, однако, в текущем сезоне, результаты Штутгарта более стабильны.

Прогноз: Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что матч будет довольно напряженным. Штутгарт, играя на своем поле, будет стремиться к победе, но Бавария, имея в своем составе такого опасного бомбардира, как Харри Кейн, будет весьма упорна.

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