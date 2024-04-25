Манчестер Сити – Вулверхэмптон: прогноз на матч 4 мая 2024, АПЛ

Дата матча: 4 мая 2024 года

Место проведения: стадион Этихад, Манчестер

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Итак, посмотрим на данные и проанализируем прогноз на матч Манчестер Сити – Вулверхэмптон

Манчестер Сити:

После 34 туров Манчестер Сити занимает 2 место в турнире с 79 очками.

Лучший бомбардир команды – Эрлинг Холанд, забивший 32 гола в 40 матчах.

Победил в 5 последних матчах в рамках Премьер-лиги.

Забил 13 голов и пропустил 2 в последних 5 играх.

Вулверхэмптон:

На 35 туров занимает 11 место с 46 очками.

Лучший бомбардир команды – Матеус Кунья с 13 голами в 33 матчах.

Пропускает голы в 9 последних матчах в Премьер-лиге.

Забил 5 голов и пропустил 8 в последних 5 играх.

Личные встречи:

В последних 20 встречах Манчестер Сити победил 14 раз, Вулверхэмптон – 4, и было 2 ничьи.

Последняя встреча в сезоне 2023/2024 закончилась со счётом 2:1 в пользу Вулверхэмптона.

Исходя из этого анализа и предыдущих результатов, прогноз на матч склоняется в пользу Манчестер Сити. Они имеют более высокое место в таблице, лучшую форму и преимущество в личных встречах.

Прогноз на индивидуальный тотал: Манчестер Сити забьет более 2,5 голов (Коэффициент 1.55)

Подведем итог: с учётом текущей формы команд и результатов предыдущих матчей, вероятнее всего, что Манчестер Сити победит, а общий тотал голов в матче будет более 2,5.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Вулверхэмптон

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