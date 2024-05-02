Стартует «Лига Ставок Большой тур Сборной»

С 2 по 11 мая состоится «Лига Ставок Большой тур Сборной» – где Сборная России проведёт серию международных матчей с командами Казахстана и Республики Беларусь.

Турне откроется 2 мая в Астане, 6 мая состоится матч в Омске, 9 мая в день великого праздника «Победы!» пройдёт матч в Туле, а завершится 11 мая в Минске.

Все матчи с участием Сборной России можно увидеть в прямом эфире на федеральном телеканале Матч ТВ, на сайте и в мобильном приложении букмекерской компании «Лига Ставок».

Билеты на матчи в Омске и Туле можно купить с уникальной скидкой 30% по промокоду: LIGASTAVOK , на сайте билетного оператора.

«Лига Ставок» – официальный партнёр Сборной России и Федерации хоккея России! Вместе, чтобы побеждать!