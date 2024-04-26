Сассуоло – Интер: прогноз на матч 4 мая 2024, Серия А

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Дата матча: 4 мая 2024 года

Место проведения: стадион Читта-дель-Триколоре

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Сассуоло пока занимает 19-е место в турнирной таблице с 26 очками после 34 туров. Они имеют 6 побед, 8 ничьих и 20 поражений. В последних 5 матчах они забили 7 голов и пропустили 14. С учетом их формы и результатов, можно предположить, что они могут забить в этом матче.

Интер, наоборот, лидер турнирной таблицы с 89 очками после 34 туров. Они имеют 28 побед, 5 ничьих и 1 поражение. В последних 5 матчах они забили 10 голов и пропустили 4. Они демонстрируют стабильную игру и являются фаворитами этого противостояния.

Учитывая их текущую форму, статистику и результаты предыдущих встреч, прогнозирую победу Интера в этом матче.

Теперь, что касается тотала, учитывая прошлые матчи обеих команд, особенно статистику забитых и пропущенных голов, а также текущую форму игры, предлагаю следующий прогноз:

Прогноз на тотал: Больше 2.5 голов за 1,55.

Где смотреть матч Сассуоло – Интер

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей

Сассуоло – Интер
Дата проведения
4 мая, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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