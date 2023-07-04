Прогноз Дмитрия Шнякина на матч «Црвена Звезда» – «Зенит»: обе команды забьют, но «Зенит» не проиграет

Комментатор «Матч ТВ» и амбассадор БК Winline Дмитрий Шнякин поделился прогнозом о предстоящем матче Кубка PARI Премьер между «Црвеной Звездой» и «Зенитом»:

«Как и всякая проба в предсезонной лаборатории, матч против «Нефтчи» у «Зенита» получился сумбурный. Слегка размазанная концентрация, мотивация, форма, смена игровых схем, отсутствие Кержакова, Ренана, Родригао, Вендела, Кузяева, Барриоса, Кассьеры, присутствие новичка и резервистов в основе… Вот именно поэтому я не люблю ставить на предсезонные матчи. Слишком много условностей.

Но есть важная деталь: по ходу дела «Зенит» перестроился на игру в три центральных защитника – и стал надежнее, качественнее во всех линиях, не только в обороне. Без Барриоса, Ренана и травмированного Родригао игра в двух ЦЗ может быть опасной для Зенита в матчах со статусными соперниками.

А «Црвена Звезда» является таковым: гигантское преимущество в чемпионате Сербии, победа в Кубке и да, провал в еврокубках, но группа в ЛЕ была очень сложной. Неплохой состав с, возможно, будущей звездой Эраковичем, креативным Иваничем, известными ребятами вроде Драговича, Катаи, Боряна. И аж 5 футболистов, игравших в России.

Итого: известная команда, крепкий состав, уже 2 проведенных (успешных) товарняка, и это накладывается на проблемы/эксперименты «Зенита», связанные с обороной. Но и «Зенит» с приездом нескольких легионеров станет вариативнее, уже в неплохом состоянии Мантуан, Клаудиньо, Сергеев.

Думаю, обе команды забьют, но при этом «Зенит» не проиграет. Такая комбинированная и аккуратная ставка в приложении Winline оценивается в 1.98.

Еще я думаю над голом Мантуана, который резок, в отличном настроении – его движение впечатлило, когда я смотрел второй тайм матча с «Нефтчи» от бровки. Видно, что он рвется в основу. Но пока ограничимся более традиционными вариантами.

Удачной игры! И не забывайте: ставки – это развлечение».

Игра «Црвена Звезда» – «Зенит» пройдет во вторник, 4 июля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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