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«Зенит» и «Црвена Звезда» забьют друг другу или кто-то закончит на ноль? Есть ставка от Дмитрия Шнякина

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«Зенит» и «Црвена Звезда» встретятся в матче Кубка PARI Премьер. В первой игре «Зенит» выиграл у «Нефтчи» 3:1 – уступал после гола Салданьи с пенальти, сравнял после точного удара Мантуана, затем Клаудиньо вывел хозяев вперед, а окончательный установил Бакаев.

«Црвена Звезда» пока не играла на турнире – это ее первый матч. А через несколько дней она встретится с «Нефтчи».

Прогноз Дмитрия Шнякина на матч «Црвена Звезда» – «Зенит»

Своим мнением эксклюзивно для Sports.ru поделился комментатор «Матч ТВ» и амбассадор Winline Дмитрий Шнякин:

«Как и всякая проба в предсезонной лаборатории, матч против «Нефтчи» у «Зенита» получился сумбурный. Слегка размазанная концентрация, мотивация, форма, смена игровых схем, отсутствие Кержакова, Ренана, Родригао, Вендела, Кузяева, Барриоса, Кассьеры, присутствие новичка и резервистов в основе… Вот именно поэтому я не люблю ставить на предсезонные матчи. Слишком много условностей.

Но есть важная деталь: по ходу дела «Зенит» перестроился на игру в три центральных защитника – и стал надежнее, качественнее во всех линиях, не только в обороне. Без Барриоса, Ренана и травмированного Родригао игра в двух ЦЗ может быть опасной для Зенита в матчах со статусными соперниками.

А «Црвена Звезда» является таковым: гигантское преимущество в чемпионате Сербии, победа в Кубке и да, провал в еврокубках, но группа в ЛЕ была очень сложной. Неплохой состав с, возможно, будущей звездой Эраковичем, креативным Иваничем, известными ребятами вроде Драговича, Катаи, Боряна. И аж 5 футболистов, игравших в России.

Итого: известная команда, крепкий состав, уже 2 проведенных (успешных) товарняка, и это накладывается на проблемы/эксперименты «Зенита», связанные с обороной. Но и «Зенит» с приездом нескольких легионеров станет вариативнее, уже в неплохом состоянии Мантуан, Клаудиньо, Сергеев.

Думаю, обе команды забьют, но при этом «Зенит» не проиграет. Такая комбинированная и аккуратная ставка в приложении Winline оценивается в 1.98.

Еще я думаю над голом Мантуана, который резок, в отличном настроении – его движение впечатлило, когда я смотрел второй тайм матча с «Нефтчи» от бровки. Видно, что он рвется в основу. Но пока ограничимся более традиционными вариантами.

Удачной игры! И не забывайте: ставки – это развлечение».

На что еще можно поставить в матче «Црвена Звезда» – «Зенит»

Тренд прошлых сезонов РПЛ – «Зенит» в 22 из 25 последних домашних матчей неизменно забивал минимум дважды. Сработало, кстати, и в матче с «Нефтчи». Что если и против сербов пройдет такой же вариант? Коэффициент симпатичный на ИТБ1,5 – 1.80.

Кроме того, «Зенит» по итогам прошлого сезона РПЛ половину матчей отыграл всухую – 15 из 30. Если не забьет «Црвена Звезда», значит, зайдет вариант «обе забьют – нет». Сейчас он котируется за высокие 2.25.

Рассматривая эти варианты, следует понимать, что сейчас турнир товарищеский, поэтому могут ли тренды РПЛ служить ориентиром – момент дискуссионный. Как верно заметил Дмитрий Шнякин, в товарищеских играх уж очень много условностей.

Когда начнется матч «Црвена Звезда» – «Зенит»

Игра состоится во вторник, 4 июля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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