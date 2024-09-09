Зарплата Ньюи в «Астон Мартин», санкции сорвали дебют Квята в японской серии, вторая победа Маркеса подряд, новый Гран-при для Бермэна и другие гоночные новости за неделю

Спортс представляет дайджест ключевых событий «Формулы-1», MotoGP и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. О переходе Ньюи в «Астон Мартин» объявят в ближайшие дни, сообщили ведущие автоспортивные издания. По версии Sky Sports, конструктор будет зарабатывать 26 миллионов долларов , по данным BBC – до 39 с учетом бонусов . В «Феррари» отказались от приглашения специалиста из-за нежелания переплачивать .

2. Дебют Квята в «Супер-Формуле» сорвался из-за санкций : экс-пилот «Ф-1» не мог получать зарплату в Японии.

3. «Ред Булл» готовит крупный пакет обновлений к Гран-при США в надежде решить проблемы с болидом, пишут в Италии.

4. Бермэн снова выступит в «Ф-1» – на этот раз за «Хаас» в Баку вместо дисквалифицированного Магнуссена. Но есть нюанс – «Феррари» сможет отозвать Оливера в случае необходимости, тогда за «Хаас» поедет Артур Леклер.

Британца в «Формуле-2» заменит вице-чемпион «Формулы-3» Мини .

5. «Клан Ферстаппена» решил покинуть «Ред Булл» до истечения контракта в 2028-м, утверждает журналист Бенуа.

6. Мир обсуждает таинственные «правила папайи»: Браун сообщил, что речь о борьбе с уважением , Штайнер ничего не понял, но предложил «Макларену» сделать ставку на Норриса . «Не знаю, что такое «правила папайи», но Норрис и Пиастри чуть не вынесли друг друга », – отметил Хорнер.

По мнению Брандла, титул Ландо станет худшим сценарием для Оскара , Хаккинен и Росберг призвали британцев применять командные приказы.

7. «Феррари» пыталась переманить Ламбьязе , «Макларен» также делал предложение гоночному инженеру Ферстаппена, однако специалист остался в «Ред Булл».

8. Гибкими крыльями «Макларена» и «Мерседеса» остались недовольны «Феррари» и «Ред Булл», ФИА заявила, что все детали в рамках правил , проверки не поменяются в краткосрочной перспективе.

9. Марк Маркес одержал вторую победу подряд в MotoGP, победив на Гран-при Сан-Марино, Баньяя сократил отставание от Мартина. Квалификация осталась за Баньяей, спринт – за Мартином.

10. WRC. Невилль выиграл Ралли Греции , Ожье попал в аварию на последнем спецучастке. Себастьян решил побороться за девятый титул и проведет все оставшиеся этапы сезона.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии-2024

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🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Азербайджана «Ф-1» + этап «Ф-2» (13-15 сентября).

2. Финальная гонка «Индикара» и развязка в борьбе за титул (15 сентября).

3. «6 часов Фудзи» WEC (15 сентября).

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