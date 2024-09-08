WRC. Невилль выиграл Ралли Греции, Ожье попал в аварию на последнем спецучастке

Пилот «Хендэ» Тьерри Невилль выиграл Ралли Греции .

Победа позволила бельгийцу упрочить свое лидерство в общем зачете и увеличить преимущество до 34 очков.

Главный конкурент Невилля Себастьян Ожье попал в аварию на последнем спецучастке. Французу все-таки удалось добраться до финиша и получить 13 очков, заработанных по итогам пятницы и субботы.

На втором и третье месте на Ралли Греции финишировали еще две машины «Хендэ» – под управлением Дани Сордо и Отта Таняка.

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