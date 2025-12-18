Тед Кравиц: «Если «Астон Мартин» не удастся заполучить Ферстаппена, то я бы поставил на переход к ним Леклера»

Кравиц допускает переход Леклера в «Астон Мартин» в будущем.

Репортер Sky Sports Тед Кравиц поделился мнением о будущем Шарля Леклера.

Кравиц считает, что если «Феррари» не оправдает надежд в следующем году, то Леклер может всерьез задуматься о переходе в другую команду. Наиболее вероятным вариантом Кравиц считает «Астон Мартин».

«Не стоит забывать и о Шарле Леклере . В этом году его менеджер Николя Тодт сразу после летнего перерыва в чемпионате заговорил о том, что пора бы Шарлю оказаться за рулем болида, способного выиграть чемпионат, и о потенциальном поиске команды с таким болидом.

Хотя контракт Шарля с «Феррари », насколько нам известно, рассчитан до конца 2028 года. Но все равно есть вероятность, что Леклер покинет «Феррари» даже раньше Хэмилтона .

Шарль блестяще провел этот сезон. На мой взгляд, он вошел в число пяти лучших пилотов прошедшего сезона. Он был очень хорош. И Леклер, как и Расселл, готов выиграть свой первый титул.

Но куда Леклер может перейти? Возможно, в «Астон Мартин», если Эдриан Ньюи построит хорошую машину, а «Хонда» сделает отличный двигатель. И если «Астон Мартин » не удастся заполучить Ферстаппена , то я бы поставил на переход к ним Леклера», – рассказал Кравиц.

