Гюнтер Штайнер о «Макларене»: «Я бы применил командные приказы. Надо делать все возможное, даже если Пиастри недоволен»

Штайнер предложил «Макларену» сделать ставку на Норриса

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер высказался о знаменитых «правилах папайи» и заявил, что «Макларену» и Оскару Пиастри необходимо поддержать лидера команды – Ландо Норриса – в борьбе с пилотом «Ред Булл » Максом Ферстаппеном.

«Я спросил у Зака Брауна, что такое «правило папайи». «Это правило, которое описывает, как мы действуем». В итоге я понимал ровно столько же, сколько и до того, как задал вопрос. Я так и не узнал, что это за чертово «правило папайи».

Похоже, «правило папайи» не работает. А, может, работает – надо подождать до конца чемпионата. Если команда не выиграет, думаю, надо сменить цвет правила – пусть это будет зеленый, красный, желтый, но не папайя.

Да, я бы применил командные приказы. Часто ли выпадает шанс выиграть два чемпионата за один сезон? У меня никогда не было такого шанса. Может, я был недостаточно хорош – так скажет Зак, а он достаточно хорош.

Сейчас есть шанс выиграть Кубок конструкторов и чемпионат пилотов, и надо сказать: делаем все возможное. Даже если один из парней недоволен. Можно заплатить ему деньгами, дать обещания на следующий сезон – все, что потребуется. Такие моменты не случаются часто в жизни и в «Формуле-1».

Довольно очевидно, что Оскар не может выиграть титул в этом году. Математически это возможно, но реалистично ли это?» – поделился рассуждениями Штайнер.

Итальянец также предложил теорию, почему «Макларен» не работает сообща:

«Там думают, что могут победить и так. Иногда есть простое объяснение. Команда будет выглядеть лучше, если выиграет, и при этом пилотам разрешат сражаться. [Если проиграет –] будет выглядеть по-идиотски».

А не пора «Макларену» поддержать гонщика №1 ради битв за титулы? «Ф-1» просит, Норриса подначивают!

Нико Росберг: «Командные приказы идут вразрез с ДНК «Макларена», но личный титул стал реальной перспективой, надо ловить момент»