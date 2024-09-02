Серхио Перес о 8-м месте в Монце: «Лучше бы отрыв между мной и Ферстаппеном был больше – и он бы выигрывал»

Перес хотел бы возвращения команды на привычный уровень.

Пилот «Ред Булл » высказался о том, насколько сильным получилось отставание команды от конкурентов в Монце:

«Мы не ожидали, что все будет настолько плохо. Но уже по пути на стартовую решетку я понял, что у меня просто не получается останавливать машину так, как мне хочется. Я вообще не мог никак играться с торможением».

В Монце Перес финишировал восьмым, а его напарник по команде Макс Ферстаппен , который обычно выступает заметно лучше мексиканца, оказался лишь на шестой позиции:

«Честно говоря, лучше отрыв между нами был намного больше, а Макс бы выигрывал. Потому что в конечном итоге это бы помогло команде – особенно в борьбе за Кубок конструкторов.

Думаю, в основном проблема касается баланса машины. У нас должна быть возможность нормально работать на торможениях, и при этом поддерживать достаточно высокую скорость. Проблема в том, что сейчас у нас нет возможности нормально заправлять машину в повороты, потому что задняя ось просто тебя не слушается. Так что нам нужно над этим работать, постараться устранить проблему. Надеюсь, следующие гонки сложатся для нас лучше».

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