Организаторы гонки в Барселоне близки к подписанию нового контракта с «Ф-1»

Этап в Барселоне может сохранить место в «Ф-1».

Организаторы Гран-при в Барселоне ведут переговоры с «Формулой-1» о подписании нового контракта на проведение гонки.

Сообщается, что в Барселоне хотят подписать контракт на проведение трех гонок – ожидается, что Гран-при в Барселоне будет проходить в 2028, 2030 и 2032 годах, чередуясь с Гран-при Бельгии.

Этап в Барселоне потерял статус Гран-при Испании – с 2026 года он должен перейти к гонке в Мадриде.

