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Зак Браун о «правилах папайи»: «Оставлять место, не касаться друг друга. Когда есть два первых номера, жесткая борьба происходит»

Браун доволен плотной конкуренцией пилотов «Макларена»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун объяснил, что такое «правила папайи» – данная фраза звучала в радиопереговорах гонщиков с мостиком на Гран-при Италии.

На старте заезда Оскар Пиастри в плотном сражении опередил Ландо Норриса, который в итоге оказался позади лидера «Феррари» Шарля Леклера.

«Бороться с уважением, оставлять друг другу достаточно места и не касаться друг друга. Именно это они и сделали.

Было хорошая жесткая борьба. Вот что происходит, когда у тебя два первых номера. Они оба хотят победить в гонке, и борьба была чистой», – заявил Браун.

Андреа Стелла: «Макларен» должен создать Норрису наилучшие условия для борьбы за титул с Ферстаппеном»

Нико Росберг: «Не пора ли «Макларену» внедрить правила борьбы между Норрисом и Пиастри?»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети «Формулы-1»
Гран-при Италии
logoФеррари
logoМакларен
logoФормула-1
logoШарль Леклер
logoЗак Браун
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
еда
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