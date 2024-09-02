Зак Браун о «правилах папайи»: «Оставлять место, не касаться друг друга. Когда есть два первых номера, жесткая борьба происходит»
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун объяснил, что такое «правила папайи» – данная фраза звучала в радиопереговорах гонщиков с мостиком на Гран-при Италии.
На старте заезда Оскар Пиастри в плотном сражении опередил Ландо Норриса, который в итоге оказался позади лидера «Феррари» Шарля Леклера.
«Бороться с уважением, оставлять друг другу достаточно места и не касаться друг друга. Именно это они и сделали.
Было хорошая жесткая борьба. Вот что происходит, когда у тебя два первых номера. Они оба хотят победить в гонке, и борьба была чистой», – заявил Браун.
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