Зак Браун о «правилах папайи»: «Оставлять место, не касаться друг друга. Когда есть два первых номера, жесткая борьба происходит»

Браун доволен плотной конкуренцией пилотов «Макларена»

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун объяснил, что такое «правила папайи» – данная фраза звучала в радиопереговорах гонщиков с мостиком на Гран-при Италии .

На старте заезда Оскар Пиастри в плотном сражении опередил Ландо Норриса, который в итоге оказался позади лидера «Феррари » Шарля Леклера.

«Бороться с уважением, оставлять друг другу достаточно места и не касаться друг друга. Именно это они и сделали.

Было хорошая жесткая борьба. Вот что происходит, когда у тебя два первых номера. Они оба хотят победить в гонке, и борьба была чистой», – заявил Браун.

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