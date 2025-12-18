  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Карун Чандок о календаре «Ф-1»: «Я бы избавился от Гран-при Китая. На замену я бы выбрал Гран-при Малайзии»
0

Карун Чандок о календаре «Ф-1»: «Я бы избавился от Гран-при Китая. На замену я бы выбрал Гран-при Малайзии»

Чандок заменил бы Гран-при Китая гонкой в Малайзии.

Бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок рассказал о том, какие изменения внес бы в календарь «Формулы-1», если бы у него была такая возможность.

Чандок отметил, что первым делом избавился бы от Гран-при Китая, а в качестве замены предпочел бы видеть возвращение в «Ф-1» Гран-при Малайзии.

«Я бы избавился от Гран-при Китая, сто процентов. Там абсолютно мертвый, обезличенный паддок. Автодром построен в болотистой местности, там полно насекомых, ты никогда не можешь никого найти, все постоянно прячутся внутри всех этих безликих зданий.

Они говорят, что формально Гран-при проводится в Шанхае, но это то же самое, если бы назвали гонку Гран-при Лондона, а проводили его где-нибудь в Корби или вроде того. К Шанхаю это место не имеет никакого отношения, оно очень далеко от города. Так что да, будь моя воля, я бы сразу убрал [из календаря «Формулы-1»] Гран-при Китая.

Что касается замены, то мне очень нравилась гонка в Малайзии. Там фантастическая трасса. Мне очень нравились гонки там. Я сам выступал там в нескольких категориях, и гонки всегда получались отличными. Да, погодные условия там могут быть непростыми и довольно странными, но зато приятные и дружелюбные люди. Там жара и высокая влажность, но лично мне этой гонки всегда будет не хватать.

Еще я бы подумал о Гран-при Турции, там мы тоже видели отличные гонки. Но если бы мне нужно было выбрать что-то одно, я бы выбрал Гран-при Малайзии», – рассказал Чандок.

Все о новичке «Ф-1» Линдбладе: талант, покоривший и подставивший босса «Ред Булл»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Гран-при Китая
Гран-при Малайзии
logoКарун Чандок
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Тото Вольфф: «Ожидаем выхода Антонелли на пик своих возможностей через 3-5 лет»
46 минут назад
Тед Кравиц: «Если «Астон Мартин» не удастся заполучить Ферстаппена, то я бы поставил на переход к ним Леклера»
сегодня, 09:47
Гюнтер Штайнер: «Когда в следующий раз топ-команда будет искать себе пилота, Сайнс окажется одним из основных кандидатов»
сегодня, 09:26
Джанкарло Минарди: «На месте Вассера я бы осторожнее делал публичные заявления»
сегодня, 08:57
Организаторы гонки в Барселоне близки к подписанию нового контракта с «Ф-1»
сегодня, 08:22
Алекс Албон: «У Цуноды еще будет возможность вернуться в «Ф-1»
сегодня, 08:05
Ферстаппен в сезоне-2026 будет выступать под номером «3»
сегодня, 07:25
Андреа Кими Антонелли: «Феррари» – самая популярная команда в мире, но я мечтаю выиграть чемпионский титул с «Мерседесом»
сегодня, 07:13
Питер Уиндзор: «Был бы счастлив увидеть Норриса в туринге, ралли, Ле-Мане. Браун способен мыслить широко»
вчера, 19:02
Хуан-Пабло Монтойя: «Гарантирую, что менеджер Пиастри уже общается с другими командами – скажем, с «Ред Булл» и «Астон Мартин»
вчера, 18:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10