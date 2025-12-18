Карун Чандок о календаре «Ф-1»: «Я бы избавился от Гран-при Китая. На замену я бы выбрал Гран-при Малайзии»

Чандок заменил бы Гран-при Китая гонкой в Малайзии.

Бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок рассказал о том, какие изменения внес бы в календарь «Формулы-1», если бы у него была такая возможность.

Чандок отметил, что первым делом избавился бы от Гран-при Китая , а в качестве замены предпочел бы видеть возвращение в «Ф-1» Гран-при Малайзии.

«Я бы избавился от Гран-при Китая, сто процентов. Там абсолютно мертвый, обезличенный паддок. Автодром построен в болотистой местности, там полно насекомых, ты никогда не можешь никого найти, все постоянно прячутся внутри всех этих безликих зданий.

Они говорят, что формально Гран-при проводится в Шанхае, но это то же самое, если бы назвали гонку Гран-при Лондона, а проводили его где-нибудь в Корби или вроде того. К Шанхаю это место не имеет никакого отношения, оно очень далеко от города. Так что да, будь моя воля, я бы сразу убрал [из календаря «Формулы-1»] Гран-при Китая.

Что касается замены, то мне очень нравилась гонка в Малайзии. Там фантастическая трасса. Мне очень нравились гонки там. Я сам выступал там в нескольких категориях, и гонки всегда получались отличными. Да, погодные условия там могут быть непростыми и довольно странными, но зато приятные и дружелюбные люди. Там жара и высокая влажность, но лично мне этой гонки всегда будет не хватать.

Еще я бы подумал о Гран-при Турции, там мы тоже видели отличные гонки. Но если бы мне нужно было выбрать что-то одно, я бы выбрал Гран-при Малайзии », – рассказал Чандок.

