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MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Баньяя выиграл квалификацию, Мартин – 4-й, Марк Маркес – 9-й после падения

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл квалификацию MotoGP в Мизано.

Действующий и двукратный чемпион мира опередил пилота «Прамака» Франко Морбиделли и представителя «ВР46» Марко Беццекки.

Лидер сезона Хорхе Мартин («Прамак») стал четвертым, Марко Маркес из «Грезини» допустил падение и завершил сессию девятым.

MotoGP

Гран-при Сан-Марино

Мизано

7 сентября 2024 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.30,304

2. Франко Морбиделли («Прамак») +0,285

3. Марко Беццекки («ВР46») +0,305

4. Хорхе Мартин («Прамак») +0,341

5. Педро Акоста («Гасгас») +0,352

6. Брэд Биндер («КТМ») +0,444

7. Алекс Маркес («Грезини») +0,574

8. Энеа Бастианини («Дукати») +0,596

9. Марк Маркес («Грезини») +0,625

10. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,750

11. Джек Миллер («КТМ») +0,851

12. Маверик Виньялес («Априлия») +0,898

МотоЧМ заквотирует испанцев с итальянцами? Откуда взялась эта дичь?

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
Априлия
Ямаха
Дукати
logoчемпионат мира MotoGP
КТМ
Грезини
Прамак
Гран-при Сан-Марино MotoGP
logoМарк Маркес
Джек Миллер
Маверик Виньялес
logoФранческо Баньяя
logoФабио Куартараро
Франко Морбиделли
Брэд Биндер
Алекс Маркес
ВР46
logoХорхе Мартин
Энеа Бастианини
Марко Беццекки
Педро Акоста
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