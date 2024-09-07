MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Баньяя выиграл квалификацию, Мартин – 4-й, Марк Маркес – 9-й после падения
Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл квалификацию MotoGP в Мизано.
Действующий и двукратный чемпион мира опередил пилота «Прамака» Франко Морбиделли и представителя «ВР46» Марко Беццекки.
Лидер сезона Хорхе Мартин («Прамак») стал четвертым, Марко Маркес из «Грезини» допустил падение и завершил сессию девятым.
Гран-при Сан-Марино
Мизано
7 сентября 2024 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.30,304
2. Франко Морбиделли («Прамак») +0,285
3. Марко Беццекки («ВР46») +0,305
4. Хорхе Мартин («Прамак») +0,341
5. Педро Акоста («Гасгас») +0,352
6. Брэд Биндер («КТМ») +0,444
7. Алекс Маркес («Грезини») +0,574
8. Энеа Бастианини («Дукати») +0,596
9. Марк Маркес («Грезини») +0,625
10. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,750
11. Джек Миллер («КТМ») +0,851
12. Маверик Виньялес («Априлия») +0,898
МотоЧМ заквотирует испанцев с итальянцами? Откуда взялась эта дичь?
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