MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Мартин выиграл спринт, Баньяя – 2-й, Морбиделли – 3-й, Марк Маркес – 5-й

Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин выиграл спринт MotoGP в Мизано.

Лидер сезона стартовал четвертым и вышел на первое место на старте, опередив обладателя поул-позиции Франческо Баньяю, который в итоге стал вторым. Франко Морбиделли («Прамак») защитил третье место от еще одного пилота «Дукати» Энеа Бастианини, а Марк Маркес из «Грезини» прорвался с девятой позиции на пятую, совершив обгон на гонщика «Гасгас» Педро Акосту на заключительном круге.

Благодаря победе Мартин увеличил отрыв от Баньяи в чемпионате до 26 очков.

MotoGP

Гран-при Сан-Марино

Мизано

7 сентября 2024 года

Спринт

1. Хорхе Мартин («Прамак») – 13 кругов

2. Франческо Баньяя («Дукати») +1,495

3. Франко Морбиделли («Прамак») +1,832

4. Энеа Бастианини («Дукати») +2,041

5. Марк Маркес («Грезини») +6,469

6. Педро Акоста («Гасгас») +6,796

7. Брэд Биндер («КТМ») +9,979

8. Джек Миллер («КТМ») +10,726

9. Фабио Куартараро («Ямаха») +11,015

10. Алекс Маркес («Грезини») +11,352

11. Маверик Виньялес («Априлия») +11,658

12. Алеш Эспаргаро («Априлия») +12,083

13. Аугусто Фернандес («Гасгас») +20,442

14. Жоан Зарко («ЛЧР») +21,119

15. Пол Эспаргаро («КТМ») +21,542

16. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +21,995

17. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +24,280

18. Лука Марини («Хонда») +24,747

19. Алекс Ринс («Ямаха») +24,873

20. Такааки Накагами («ЛЧР») +25,154

Сошли:

Фабио ди Джанантонио («ВР46»)

Марко Беццекки («ВР46»)

Штефан Брадль (тест-команда «Хонды»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Хорхе Мартин – 311 очков

2. Франческо Баньяя – 285

3. Марк Маркес – 234

4. Энеа Бастианини – 234

5. Педро Акоста – 152

MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Баньяя выиграл квалификацию, Мартин – 4-й, Марк Маркес – 9-й после падения

МотоЧМ заквотирует испанцев с итальянцами? Откуда взялась эта дичь?