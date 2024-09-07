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  • MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Мартин выиграл спринт, Баньяя – 2-й, Морбиделли – 3-й, Марк Маркес – 5-й
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MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Мартин выиграл спринт, Баньяя – 2-й, Морбиделли – 3-й, Марк Маркес – 5-й

Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин выиграл спринт MotoGP в Мизано.

Лидер сезона стартовал четвертым и вышел на первое место на старте, опередив обладателя поул-позиции Франческо Баньяю, который в итоге стал вторым. Франко Морбиделли («Прамак») защитил третье место от еще одного пилота «Дукати» Энеа Бастианини, а Марк Маркес из «Грезини» прорвался с девятой позиции на пятую, совершив обгон на гонщика «Гасгас» Педро Акосту на заключительном круге.

Благодаря победе Мартин увеличил отрыв от Баньяи в чемпионате до 26 очков.

MotoGP

Гран-при Сан-Марино

Мизано

7 сентября 2024 года

Спринт

1. Хорхе Мартин («Прамак») – 13 кругов

2. Франческо Баньяя («Дукати») +1,495

3. Франко Морбиделли («Прамак») +1,832

4. Энеа Бастианини («Дукати») +2,041

5. Марк Маркес («Грезини») +6,469

6. Педро Акоста («Гасгас») +6,796

7. Брэд Биндер («КТМ») +9,979

8. Джек Миллер («КТМ») +10,726

9. Фабио Куартараро («Ямаха») +11,015

10. Алекс Маркес («Грезини») +11,352

11. Маверик Виньялес («Априлия») +11,658

12. Алеш Эспаргаро («Априлия») +12,083

13. Аугусто Фернандес («Гасгас») +20,442

14. Жоан Зарко («ЛЧР») +21,119

15. Пол Эспаргаро («КТМ») +21,542

16. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +21,995

17. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +24,280

18. Лука Марини («Хонда») +24,747

19. Алекс Ринс («Ямаха») +24,873

20. Такааки Накагами («ЛЧР») +25,154

Сошли:

Фабио ди Джанантонио («ВР46»)

Марко Беццекки («ВР46»)

Штефан Брадль (тест-команда «Хонды»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Хорхе Мартин – 311 очков

2. Франческо Баньяя – 285

3. Марк Маркес – 234

4. Энеа Бастианини – 234

5. Педро Акоста – 152

MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Баньяя выиграл квалификацию, Мартин – 4-й, Марк Маркес – 9-й после падения

МотоЧМ заквотирует испанцев с итальянцами? Откуда взялась эта дичь?

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
Априлия
Ямаха
Дукати
logoчемпионат мира MotoGP
Хонда MotoGP
КТМ
Грезини
Прамак
Алеш Эспаргаро
Гран-при Сан-Марино MotoGP
ЛЧР
logoМарк Маркес
Джек Миллер
Маверик Виньялес
Жоан Зарко
Алекс Ринс
logoФранческо Баньяя
logoФабио Куартараро
Франко Морбиделли
Такааки Накагами
Мигел Оливейра
Брэд Биндер
Алекс Маркес
ВР46
logoХорхе Мартин
Лука Марини
Энеа Бастианини
Фабио ди Джанантонио
Марко Беццекки
Рауль Фернандес
Гасгас
Аугусто Фернандес
Педро Акоста
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