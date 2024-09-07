MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Мартин выиграл спринт, Баньяя – 2-й, Морбиделли – 3-й, Марк Маркес – 5-й
Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин выиграл спринт MotoGP в Мизано.
Лидер сезона стартовал четвертым и вышел на первое место на старте, опередив обладателя поул-позиции Франческо Баньяю, который в итоге стал вторым. Франко Морбиделли («Прамак») защитил третье место от еще одного пилота «Дукати» Энеа Бастианини, а Марк Маркес из «Грезини» прорвался с девятой позиции на пятую, совершив обгон на гонщика «Гасгас» Педро Акосту на заключительном круге.
Благодаря победе Мартин увеличил отрыв от Баньяи в чемпионате до 26 очков.
Гран-при Сан-Марино
Мизано
7 сентября 2024 года
Спринт
1. Хорхе Мартин («Прамак») – 13 кругов
2. Франческо Баньяя («Дукати») +1,495
3. Франко Морбиделли («Прамак») +1,832
4. Энеа Бастианини («Дукати») +2,041
5. Марк Маркес («Грезини») +6,469
6. Педро Акоста («Гасгас») +6,796
7. Брэд Биндер («КТМ») +9,979
8. Джек Миллер («КТМ») +10,726
9. Фабио Куартараро («Ямаха») +11,015
10. Алекс Маркес («Грезини») +11,352
11. Маверик Виньялес («Априлия») +11,658
12. Алеш Эспаргаро («Априлия») +12,083
13. Аугусто Фернандес («Гасгас») +20,442
14. Жоан Зарко («ЛЧР») +21,119
15. Пол Эспаргаро («КТМ») +21,542
16. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +21,995
17. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +24,280
18. Лука Марини («Хонда») +24,747
19. Алекс Ринс («Ямаха») +24,873
20. Такааки Накагами («ЛЧР») +25,154
Сошли:
Фабио ди Джанантонио («ВР46»)
Марко Беццекки («ВР46»)
Штефан Брадль (тест-команда «Хонды»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Хорхе Мартин – 311 очков
2. Франческо Баньяя – 285
3. Марк Маркес – 234
4. Энеа Бастианини – 234
5. Педро Акоста – 152
MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Баньяя выиграл квалификацию, Мартин – 4-й, Марк Маркес – 9-й после падения
МотоЧМ заквотирует испанцев с итальянцами? Откуда взялась эта дичь?
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