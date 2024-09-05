Эдди Джордан: «Не вижу, как Антонелли заслужил место в «Мерседесе»

Джордан заявил, что «Мерседес» слишком рано пригласил Антонелли

Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан критически высказался о переходе пилота «Формулы-2» Андреа Кими Антонелли в «Мерседес» в 2025 году.

«Мы постоянно это обсуждали: я полагал, что давление в «Мерседесе » окажется слишком высоким для Кими и его дебюта, его первого заезда.

Так и вышло. Он развернулся, болид получил серьезные повреждения. Я все еще считаю, что для Кими есть место, но не в «Мерседесе» – вот о чем я говорил. Мне все равно, насколько он быстрый. Его нужно было посадить куда-то, чтобы Тото [Вольфф ] и команда получили для него год обучения.

Макс [Ферстаппен] был в «Торо Россо». Кими Антонелли должен был оказаться в «Уильямсе», где Тото мог его разместить. Я рассуждаю об этом уже сто лет.

Помните, что Берни Экклстоун всегда говорил, когда кто-то стремился к деньгам или чему-либо еще? «Заслужи свое право», – вот все, что он бы сказал. «Заслужи право просить».

В данный момент я не вижу, как Антонелли заслужил право – пока нет. У меня нет этого фактора полной уверенности. Извините, ребята», – произнес Эдди в подкасте Formula for Success.

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