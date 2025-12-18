Гюнтер Штайнер: «Когда в следующий раз топ-команда будет искать себе пилота, Сайнс окажется одним из основных кандидатов»

Штайнер оценил перспективы Сайнса.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер поделился мнением о шансах Карлоса Сайнса вернуться в топ-команду и побороться за победу в чемпионате.

Штайнер считает, что Сайнс, который уверенно провел сезон в «Уильямсе », дважды финишировав на подиуме, вполне может вновь оказаться в топ-команде в будущем.

«Некоторые [топ] команды уже следят за Карлосом, просто не будут признавать этого публично. В «Ред Булл» могли вернуть Сайнса в прошлом году и сделать напарником Ферстаппена, но не захотели идти на этот шаг. Поскольку приняв решение, потом вы не возвращаетесь к нему и не сожалеете о возможной ошибке.

Но когда в следующий раз топ-команда будет искать себе пилота, Сайнс определенно будет одним из основных кандидатов. Карлос по-прежнему молод, но у него большой опыт, он выигрывал гонки, он способен сплотить команду, как сделал это в «Уильямсе». Так что да, теперь у него есть хорошая репутация. И чтобы добиться успеха ему просто нужна подходящая возможность. Нужно оказаться в нужное время в нужном месте», – рассказал Штайнер.

Все о новичке «Ф-1» Линдбладе: талант, покоривший и подставивший босса «Ред Булл»