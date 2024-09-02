Экстаз Италии от победы Леклера в доме «Феррари»: ор гимна и комментаторов, вечеринка на треке, слезы

Спустя пять лет ожидания Шарль Леклер вновь подарил «Феррари» невероятную победу на домашнем Гран-при в «Храме скорости» Монцы. Сотни тысяч тифози взорвались в овациях, когда их герой первым пересек финишную черту. Их было слышно даже сквозь «озвучку» от комментаторов.

Вы слышите этот рев трибун?

Только посмотрите, в какой эйфории объединяются и механики, и фанаты на трибунах, когда Леклер пересек финишную черту:

Тифози поддерживали криками каждое слово «принца Монцы» и в интервью после гонки.

Срывали голоса под музыку гимна Италии вместе с Шарлем, который подпевал каждому слову государственного символа страны, словно своему родному.

Победа монегаска на итальянской трассе настолько особенная для тифози, что плакать от счастья готовы были даже самые серьезные и брутальные на вид мужчины.

Итальянские комментаторы Гран-при тоже не могли сдержать эмоций – только послушайте.

Настоящий алый океан из болельщиков и огромные флаги с изображением гарцующего коня – вы не перепутаете этот подиум ни с каким другим.

Такое возможно только в Монце!

Шарль почувствовал неповторимую атмосферу «храма скорости» еще до того, как увидел клетчатый флаг: «Это невероятное чувство… Я думал, что если я смогу во второй раз победить в Монце, то это чувство уже не будет таким же особенным, но, Боже! Ощущения на последних кругах были точно такими же, как в 2019-м, я просто смотрел на трибуны, вместо трассы»

Даже Ферстаппен со своей оранжевой армией, никогда не затмят особенные отношения Леклера и итальянских фанов.

Прочувствуйте эту атмосферу и вы.

Даже когда гонщики и команды разошлись давать интервью и разбирать боксы, фанаты продолжали ликовать: орать песни, гимны и здравницы, веселиться на треке и за его пределами по всему городу – слышно было в любой трансляции:

И Леклер тоже долго не мог покинуть свою красную армию.

Сегодня над Монцей еще долго будут разноситься счастливые голоса тифози, которым Шарль Леклер в очередной раз дал надежду на то, что однажды он вернет «Феррари» на самую вершину чемпионата.

Выпуски главных спортивных итальянских газет с утра только поддержали разгон красной волны!

«Сеньор в красном» от La Gazzetta:

«Магия» от Tuttosport:

И, конечно, «Львиное сердце» от Corrierre:

Кажется, на полуострове будут праздновать всю неделю. Forza!

Что еще почитать о магическом Гран-при Италии?

Фото/видео: instagram.com/f1 ; instagram.com/scuderiaferrari ; instagram.com/charles_leclerc ; instagram.com/matteopiras92 ; instagram.com/popiel_lol ; instagram.com/passocortoshoes ; instagram.com/maria.g.macri ; instagram.com/tymandan ; youtube.com/@formulaonebuzz ; youtube.com/@five3logy ; youtube.com/@SharlesLegacy ; East News /Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP, Andrea Diodato / NurPhoto / NurPhoto via AFP; Hasan Bratic/Keystone Press Agency, HOCH ZWEI/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Clive Rose, Lars Baron