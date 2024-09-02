Экстаз Италии от победы Леклера в доме «Феррари»: ор гимна и комментаторов, вечеринка на треке, слезы
Спустя пять лет ожидания Шарль Леклер вновь подарил «Феррари» невероятную победу на домашнем Гран-при в «Храме скорости» Монцы. Сотни тысяч тифози взорвались в овациях, когда их герой первым пересек финишную черту. Их было слышно даже сквозь «озвучку» от комментаторов.
Вы слышите этот рев трибун?
Только посмотрите, в какой эйфории объединяются и механики, и фанаты на трибунах, когда Леклер пересек финишную черту:
Тифози поддерживали криками каждое слово «принца Монцы» и в интервью после гонки.
Срывали голоса под музыку гимна Италии вместе с Шарлем, который подпевал каждому слову государственного символа страны, словно своему родному.
Победа монегаска на итальянской трассе настолько особенная для тифози, что плакать от счастья готовы были даже самые серьезные и брутальные на вид мужчины.
Итальянские комментаторы Гран-при тоже не могли сдержать эмоций – только послушайте.
Настоящий алый океан из болельщиков и огромные флаги с изображением гарцующего коня – вы не перепутаете этот подиум ни с каким другим.
Такое возможно только в Монце!
Шарль почувствовал неповторимую атмосферу «храма скорости» еще до того, как увидел клетчатый флаг: «Это невероятное чувство… Я думал, что если я смогу во второй раз победить в Монце, то это чувство уже не будет таким же особенным, но, Боже! Ощущения на последних кругах были точно такими же, как в 2019-м, я просто смотрел на трибуны, вместо трассы»
Даже Ферстаппен со своей оранжевой армией, никогда не затмят особенные отношения Леклера и итальянских фанов.
Прочувствуйте эту атмосферу и вы.
Даже когда гонщики и команды разошлись давать интервью и разбирать боксы, фанаты продолжали ликовать: орать песни, гимны и здравницы, веселиться на треке и за его пределами по всему городу – слышно было в любой трансляции:
И Леклер тоже долго не мог покинуть свою красную армию.
Сегодня над Монцей еще долго будут разноситься счастливые голоса тифози, которым Шарль Леклер в очередной раз дал надежду на то, что однажды он вернет «Феррари» на самую вершину чемпионата.
Выпуски главных спортивных итальянских газет с утра только поддержали разгон красной волны!
«Сеньор в красном» от La Gazzetta:
«Магия» от Tuttosport:
И, конечно, «Львиное сердце» от Corrierre:
Кажется, на полуострове будут праздновать всю неделю. Forza!
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Фото/видео: instagram.com/f1; instagram.com/scuderiaferrari; instagram.com/charles_leclerc; instagram.com/matteopiras92; instagram.com/popiel_lol; instagram.com/passocortoshoes; instagram.com/maria.g.macri; instagram.com/tymandan; youtube.com/@formulaonebuzz; youtube.com/@five3logy; youtube.com/@SharlesLegacy; East News/Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP, Andrea Diodato / NurPhoto / NurPhoto via AFP; Hasan Bratic/Keystone Press Agency, HOCH ZWEI/Global Look Press; Gettyimages.ru/Clive Rose, Lars Baron