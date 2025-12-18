  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джанкарло Минарди: «На месте Вассера я бы осторожнее делал публичные заявления»
0

Джанкарло Минарди: «На месте Вассера я бы осторожнее делал публичные заявления»

Минарди выступил с критикой Вассера.

Бывший владелец команды «Формулы-1» Джанкарло Минарди поделился мнением об ошибках, которые допустил Фредерик Вассер на посту руководителя «Феррари».

По словам Минарди, Вассеру стоит аккуратнее делать публичные заявления не вводить в заблуждение болельщиков команды.

«Будь я на месте Вассера, то я бы все-таки постарался наконец-то выучить итальянский. Потому что в условиях высокой конкуренции эмпатия в команде порой ценится даже выше, чем повышение зарплаты.

И еще на месте Вассера я бы осторожнее делал публичные заявления. Он месяцами давал гарантии того, что команда упорно работает над улучшением болида-2025. Однако осенью он неожиданно заявил, что «Феррари», оказывается, еще в апреле приняла решение остановить разработку машины и сосредоточиться на болиде 2026 года. Мне такие заявления кажутся немного непоследовательными», – рассказал Минарди.

Неделя нового чемпиона «Ф-1»: пьянка на $100 тысяч, тесты в золоте и трепка на награждении в Ташкенте

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Джанкарло Минарди
logoФредерик Вассер
logoФеррари
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Организаторы гонки в Барселоне близки к подписанию нового контракта с «Ф-1»
35 минут назад
Алекс Албон: «У Цуноды еще будет возможность вернуться в «Ф-1»
52 минуты назад
Ферстаппен в сезоне-2026 будет выступать под номером «3»
сегодня, 07:25
Андреа Кими Антонелли: «Феррари» – самая популярная команда в мире, но я мечтаю выиграть чемпионский титул с «Мерседесом»
сегодня, 07:13
Питер Уиндзор: «Был бы счастлив увидеть Норриса в туринге, ралли, Ле-Мане. Браун способен мыслить широко»
вчера, 19:02
Хуан-Пабло Монтойя: «Гарантирую, что менеджер Пиастри уже общается с другими командами – скажем, с «Ред Булл» и «Астон Мартин»
вчера, 18:21
Почему на «Дакаре» разрешена только одна модель часов? Ответ в новом тесте
вчера, 18:00Тесты и игры
Гюнтер Штайнер о юморе Брауна: «Если слишком стараешься быть забавным, это уже не смешно»
вчера, 17:58
Ральф Шумахер: «Марко ворошит грязное белье, хотя мог избавиться от Хорнера раньше – этого хотел Матешиц»
вчера, 17:16
Попов считает, что Алонсо заслуживал титул в 2007-м, 2010-м и 2012-м, а Масса – в 2008-м
вчера, 15:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10