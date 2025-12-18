Джанкарло Минарди: «На месте Вассера я бы осторожнее делал публичные заявления»

Минарди выступил с критикой Вассера.

Бывший владелец команды «Формулы-1» Джанкарло Минарди поделился мнением об ошибках, которые допустил Фредерик Вассер на посту руководителя «Феррари ».

По словам Минарди, Вассеру стоит аккуратнее делать публичные заявления не вводить в заблуждение болельщиков команды.

«Будь я на месте Вассера, то я бы все-таки постарался наконец-то выучить итальянский. Потому что в условиях высокой конкуренции эмпатия в команде порой ценится даже выше, чем повышение зарплаты.

И еще на месте Вассера я бы осторожнее делал публичные заявления. Он месяцами давал гарантии того, что команда упорно работает над улучшением болида-2025. Однако осенью он неожиданно заявил, что «Феррари», оказывается, еще в апреле приняла решение остановить разработку машины и сосредоточиться на болиде 2026 года. Мне такие заявления кажутся немного непоследовательными», – рассказал Минарди.

