«Ред Булл» готовит крупный пакет обновлений к Гран-при США в надежде решить проблемы с болидом (Formu1a.uno)

К Гран-при США в «Ред Булл » готовят крупный пакет обновлений болида.

Согласно информации Formu1a.uno, в «Ред Булл» обнаружили причины возникновения проблем с балансом и плохой работой задней оси болида. Которая, как считается, является основной причиной неудачного отрезка – на протяжении шести последних гонок «Ред Булл» не удалось одержать ни одной победы.

С целью успеть подготовить обновления, которые включают в себя несколько аэродинамических элементов и новое днище, технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше принял решение перебросить часть ресурсов и специалистов с проекта болида 2025 года.

Ожидается, что все элементы обновления болида должны быть готовы к этапу в Остине. В то время как гонки в Баку и Сингапуре «Ред Булл» проведет с машиной в ее текущей конфигурации.

«Макларену» пора поддержать Норриса в гонке за Ферстаппеном? Вся «Ф-1» просит!