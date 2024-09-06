«Ред Булл» готовит крупный пакет обновлений к Гран-при США в надежде решить проблемы с болидом (Formu1a.uno)
К Гран-при США в «Ред Булл» готовят крупный пакет обновлений болида.
Согласно информации Formu1a.uno, в «Ред Булл» обнаружили причины возникновения проблем с балансом и плохой работой задней оси болида. Которая, как считается, является основной причиной неудачного отрезка – на протяжении шести последних гонок «Ред Булл» не удалось одержать ни одной победы.
С целью успеть подготовить обновления, которые включают в себя несколько аэродинамических элементов и новое днище, технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше принял решение перебросить часть ресурсов и специалистов с проекта болида 2025 года.
Ожидается, что все элементы обновления болида должны быть готовы к этапу в Остине. В то время как гонки в Баку и Сингапуре «Ред Булл» проведет с машиной в ее текущей конфигурации.
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