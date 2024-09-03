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Мартин Брандл: «Титул Норриса – последнее, что обрадует Пиастри»

Брандл высказался о настрое Пиастри, который опередил Норриса в Монце

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл проанализировал ситуацию в «Макларене»: на Гран-при Италии команда осложнила собственное положение в битве за личный титул после того, как Оскар Пиастри в плотной борьбе опередил Ландо Норриса.

«Очевидно, Пиастри нет никакого дела до шансов Норриса на чемпионство в противостоянии с Максом Ферстаппеном, что мы уже видели в Венгрии, когда он жестко захватил лидерство в первом повороте.

Гонщик во мне восхищается данным подходом. Вот почему Пиастри выигрывал титулы и оказался в машине «Ф-1», позволяющей побеждать в гонках. Последнее, что его обрадует – то, как Норрис становится чемпионом мира в том же болиде.

Это не означает, что в какой-то момент он не поможет. Здесь и сейчас он действительно не помог, но настрой гонщика и инстинкт убийцы – важнейшая вещь.

Помню, как, комментируя в Венгрии, я задался вопросом, вернул бы Пиастри лидерство Норрису в обратной ситуации, и я правда не знаю ответ. Зато я знаю, что многие безжалостные и эгоистичные чемпионы мира, с которыми я гонялся, не вернули бы.

Хотя все было очень хорошо для Пиастри и «Феррари», команде «Макларен» это не пошло на пользу. В тот момент она потеряла контроль над гонкой и не могла диктовать оптимальный темп для шин и стратегии, а также работать парой с использованием DRS и пит-стопов, чтобы растянуть и дестабилизировать главных соперников, которыми оказались болиды «Феррари», – написал Мартин в своей колонке.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Гран-при Венгрии
Гран-при Италии
logoФеррари
logoМакларен
logoМартин Брандл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
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