Мартин Брандл: «Титул Норриса – последнее, что обрадует Пиастри»
Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл проанализировал ситуацию в «Макларене»: на Гран-при Италии команда осложнила собственное положение в битве за личный титул после того, как Оскар Пиастри в плотной борьбе опередил Ландо Норриса.
«Очевидно, Пиастри нет никакого дела до шансов Норриса на чемпионство в противостоянии с Максом Ферстаппеном, что мы уже видели в Венгрии, когда он жестко захватил лидерство в первом повороте.
Гонщик во мне восхищается данным подходом. Вот почему Пиастри выигрывал титулы и оказался в машине «Ф-1», позволяющей побеждать в гонках. Последнее, что его обрадует – то, как Норрис становится чемпионом мира в том же болиде.
Это не означает, что в какой-то момент он не поможет. Здесь и сейчас он действительно не помог, но настрой гонщика и инстинкт убийцы – важнейшая вещь.
Помню, как, комментируя в Венгрии, я задался вопросом, вернул бы Пиастри лидерство Норрису в обратной ситуации, и я правда не знаю ответ. Зато я знаю, что многие безжалостные и эгоистичные чемпионы мира, с которыми я гонялся, не вернули бы.
Хотя все было очень хорошо для Пиастри и «Феррари», команде «Макларен» это не пошло на пользу. В тот момент она потеряла контроль над гонкой и не могла диктовать оптимальный темп для шин и стратегии, а также работать парой с использованием DRS и пит-стопов, чтобы растянуть и дестабилизировать главных соперников, которыми оказались болиды «Феррари», – написал Мартин в своей колонке.
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