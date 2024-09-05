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  • WRC. Ожье сразится за 9-й титул – 40-летний гонщик проведет все оставшиеся этапы сезона
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WRC. Ожье сразится за 9-й титул – 40-летний гонщик проведет все оставшиеся этапы сезона

Себастьян Ожье поможет «Тойоте» побороться за личный и командный титулы в чемпионате мира по ралли (WRC) в этом году.

40-летний француз принял решение провести все четыре оставшихся этапа.

Изначально восьмикратный чемпион мира принимал участие в избранных гонках, однако блестящие выступления стали критически важными для «Тойоте» в обоих зачетах.

Ожье провел шесть этапов против девяти у Тьерри Невилля, однако занимает вторую строчку в чемпионате и отстает от гонщика «Хендэ» всего на 27 баллов. Себастьян собрал три первых и три вторых места и является лучшим пилотом «Тойоты». В соревновании производителей японцы отстают от «Хендэ» на 20 очков.

Руководитель команды «Тойота» Яри-Матти Латвала уже просил Ожье проехать все оставшиеся гонки. Считается, что изначально у гонщика были сомнения, однако теперь он согласился.

«Остались четыре раунда, и, учитывая положение в чемпионате, мы должны попытаться. Кроме того, я также лидирующий пилот «Тойоты».

Конечно, большее желание было со стороны команды. Что касается меня, два [ралли] из четырех и так были запланированы, и нам просто нужно было добавить Чили и Центральную Европу.

Хотя не скажу, что я с нетерпением жду Чили [из-за большого расстояния от Европы], не могу жаловаться, что оказался в такой ситуации.

Все еще заманчиво иметь шанс на титул, хотя прямо сейчас это серьезный вызов. С текущей системой набора очков непросто сократить такой разрыв, однако все, что мы можем сделать – оказать максимальное давление. Пока есть математические шансы, произойти может что угодно», – заявил Ожье.

Кто царит за пределами «Ф-1»? В «Формуле Е» есть чемпион, и вот обзоры NASCAR, WEC, WRC, «молодежек» и «Индикара»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
чемпионат мира по ралли
logoЯри-Матти Латвала
Себастьян Ожье
Хендэ
Тьерри Невилль
Тойота WRC
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