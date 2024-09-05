WRC. Ожье сразится за 9-й титул – 40-летний гонщик проведет все оставшиеся этапы сезона
Себастьян Ожье поможет «Тойоте» побороться за личный и командный титулы в чемпионате мира по ралли (WRC) в этом году.
40-летний француз принял решение провести все четыре оставшихся этапа.
Изначально восьмикратный чемпион мира принимал участие в избранных гонках, однако блестящие выступления стали критически важными для «Тойоте» в обоих зачетах.
Ожье провел шесть этапов против девяти у Тьерри Невилля, однако занимает вторую строчку в чемпионате и отстает от гонщика «Хендэ» всего на 27 баллов. Себастьян собрал три первых и три вторых места и является лучшим пилотом «Тойоты». В соревновании производителей японцы отстают от «Хендэ» на 20 очков.
Руководитель команды «Тойота» Яри-Матти Латвала уже просил Ожье проехать все оставшиеся гонки. Считается, что изначально у гонщика были сомнения, однако теперь он согласился.
«Остались четыре раунда, и, учитывая положение в чемпионате, мы должны попытаться. Кроме того, я также лидирующий пилот «Тойоты».
Конечно, большее желание было со стороны команды. Что касается меня, два [ралли] из четырех и так были запланированы, и нам просто нужно было добавить Чили и Центральную Европу.
Хотя не скажу, что я с нетерпением жду Чили [из-за большого расстояния от Европы], не могу жаловаться, что оказался в такой ситуации.
Все еще заманчиво иметь шанс на титул, хотя прямо сейчас это серьезный вызов. С текущей системой набора очков непросто сократить такой разрыв, однако все, что мы можем сделать – оказать максимальное давление. Пока есть математические шансы, произойти может что угодно», – заявил Ожье.
Кто царит за пределами «Ф-1»? В «Формуле Е» есть чемпион, и вот обзоры NASCAR, WEC, WRC, «молодежек» и «Индикара»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий