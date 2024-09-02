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Оскар Пиастри: «Стролл ехал так, будто это его первая гонка в картинге – не знаю, о чем он думал, когда ему показывали синие флаги»

Пиастри рассказал о погоне за Леклером в Монце.

Пилот «Макларена» отметил, что у него был шанс догнать монегаска до финиша и все-таки выиграть Гран-при Италии. Однако, по признанию Пиастри, он потерял слишком много времени сначала в борьбе с Сайнсом, в затем и на обгоне кругового в лице Ланса Стролла.

«Я практически сразу спросил команду, какой темп мне нужно поддерживать, чтобы достать Шарля Леклера. И по ходу нескольких первых кругов я поддерживал именно такой темп. Так что на тот момент я был настроен весьма оптимистично.

Однако в дальнейшем я потерял довольно много времени позади Карлоса Сайнса. А еще был Стролл, который ехал так, будто это его первая гонка в картинге – не знаю, о чем он вообще думал, когда ему показывали синие флаги. На его обгоне я потерял еще минимум секунду.

Но для того, чтобы выиграть гонку, последний отрезок должен был пройти идеально. В итоге же несколько вот таких небольших моментов стоили нам шанса. Хотя нам в любом случае было бы трудно достичь цели, но мы в итоги были не так уж далеко от успеха», – рассказал Пиастри.

Победа «Феррари» в Италии – тактический восторг! Леклер перехитрил всех на мертвых шинах

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
Гран-при Италии
logoФеррари
logoМакларен
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoАстон Мартин
logoШарль Леклер
logoЛанс Стролл
logoОскар Пиастри
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