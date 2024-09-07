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Мика Хаккинен: «Я бы поддержал Норриса немедленно на месте «Макларена»

Хаккинен призвал «Макларен» принять «логичное» решение в борьбе за титул

Двукратный чемпион «Формулы-1» в составе «Макларена» Мика Хаккинен сообщил, что на месте бывшей команды отдал бы приоритет Ландо Норрису, а не Оскару Пиастри, ради сражения за личное чемпионство.

«Если холодным взглядом посмотреть на числа, все очевидно: быстрейший пилот получает полную поддержку, а другой делает то, что ему скажут.

Обоим гонщикам давали шанс победить. Гонка [в Италии] многое поменяла. Я бы принял решение [в пользу Норриса] немедленно. В данный момент это логично. Это не является традиционной политикой «Макларена», однако команда должна прийти к консенсусу», – считает Хаккинен.

«Макларену» пора поддержать Норриса в гонке за Ферстаппеном? Вся «Ф-1» просит!

Кристиан Хорнер: «Не знаю, что такое «правила папайи», но Норрис и Пиастри чуть не вынесли друг друга»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Ilta-Sanomat
logoМика Хаккинен
Гран-при Италии
logoМакларен
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
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