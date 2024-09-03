Нико Росберг: «Командные приказы идут вразрез с ДНК «Макларена», но личный титул стал реальной перспективой, надо ловить момент»

Росберг порассуждал о необходимости командной работы в «Макларене»

Чемпион «Формулы-1» Нико Росберг уверен, что у гонщика «Макларена» Ландо Норриса есть серьезный шанс побороться с пилотом «Ред Булл » Максом Ферстаппеном за титул.

По мнению Росберга, «Макларену» нельзя повторять ситуацию, которая случилась на Гран-при Италии. На старте Оскар Пиастри в плотном сражении опередил напарника, и «Макларен» проиграл гонку.

«Четыре команды сражаются за победы – когда такое случалось? Примерно никогда. Идеально. Единственное, чего не хватает – хорошего захода Ландо на борьбу за титул с Максом. Команда работает не лучшим образом, если говорить о предоставлении шансов Ландо хороших шансов на чемпионство.

Для нас как фанатов борьба Пиастри стала потрясающим зрелищем. С этой точки зрения – уважение «Макларену», «дайте им гоняться», замечательно. Проблема в том, что существует еще более важный фактор – у Ландо есть шанс на титул в противостоянии с Максом.

И это был бы самый захватывающий сюжет: два друга, которые уже переставали быть друзьями после Австрии, в борьбе за чемпионство. Чтобы это случилось, «Макларену» надо чуть больше поддерживать Ландо и иногда приказывать пилотам удерживать позиции. Возможно, позволив гонщикам сражаться, «Макларен» проиграл гонку в этот уик-энд. Это тоже фактор.

У «Макларена» реальная возможность выиграть как Кубок конструкторов, так и личный титул, и нетерпение необходимо. Надо ловить момент – в «Формуле-1» никогда не знаешь, будет ли второй шанс.

Почему «Макларен» не спешит с командными приказами? Во-первых, ситуация стала полной неожиданностью. И в гоночной ДНК команды то, что есть два первых номера, у обоих равные возможности. Нужно многому научиться и хорошо подумать над тем, какой подход лучше. Но это идет вразрез с ДНК команды.

[После Майами] было еще немного рано, однако сейчас очевидно, что, во-первых, «Макларен» является абсолютным фаворитом на Кубок конструкторов, а личный титул стал реальной перспективой за последнюю пару гонок. Так что сейчас это обязаны обсуждать.

Что касается Ландо: конечно, ты хочешь выигрывать гонки по праву, а не благодаря помощи напарника. Но, если бы команда сказала [в Италии]: удерживайте позиции до четвертого поворота, пока мы не убедимся, что оставим «Феррари» позади – или что-то в таком духе, это не обязательно помощь напарника. Просто ты не даешь партнеру делать безумные и потрясающие маневры, которые ставят все под серьезную угрозу», – поделился мнением эксперт и бывший гонщик.

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