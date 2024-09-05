Сколько минут «Мерс» реально искал смену Хэмилтону? 18-летнего юниора не плющит давление?

На Гран-при Италии «Мерседес» подтвердил то, о чем мы заверяли еще с конца весны : все отрицания восьмикратных чемпионов «Формулы-1» в стиле «наш юниор Андреа Кими Антонелли точно не готов к «Ф-1», оставьте его в покое» оказалась только хитрой маркетинговой и пиар-компанией по разжиганию интереса. Дома в Монце парню дали практику, он сразу попытался поехать во всю силу – и хоть его хватило только на 1,5 круга, «стрелы» не передумали и подтвердили его повышение официально .

Теперь это уже факт: в следующем сезоне мы увидим за рулем «Мерседеса» 18-летнего уроженца итальянского города Болонья Андреа Кими Антонелли. Он заменит Льюиса Хэмилтона, переходящего в «Феррари».

Знакомимся поближе?

Как итальянский юниор вообще попал в «Мерседес»? Разве его не должна была забить «Феррари» еще с пеленок?

Кажется, Скудерия просто не успела – немцы схантили его слишком быстро, а потом уже не предоставили шанса на перехват.

В начале года тогда еще семнадцатилетний итальянец дал одно из первых больших интервью, в котором рассказал, как он оказался в юниорской программе «Мерседеса» и как это повлияло на его карьеру.

«[Это случилось в конце 2017-го], когда я гонял на мини-картах. Нам позвонили из «Мерседеса», и знаете, такие звонки дважды не приходят. Просто говоришь «да». Потому что такая возможность выпадает нечасто, так что нужно пользоваться.

Затем, в 2018-м, я вступил в академию «Мерседеса». Первый контракт был рассчитан на один год, потому что они хотели устроить что-то вроде проверки моих способностей, посмотреть, как я веду себя на трассе и вне ее. А потом, после 2018-го, мы продлили контракт – и теперь я все еще с ними. Я очень доволен этим», – рассказал Кими.

«У меня отличные отношения со всеми здесь, и я наслаждаюсь проведенным с ними временем на трассе, – говорит гонщик. – Они очень меня поддерживают, особенно в трудные моменты, всегда пытаются подбодрить, сподвигнуть к усердному труду, к тому, чтобы лучше справляться. Думаю, все это очень помогло мне – не только как пилоту, но и как человеку.

К примеру, мне предоставили постоянного персонального тренера, который помог мне с физической формой, особенно после уик-эндов. Он переехал в Болонью, где я живу. Стабильные тренировки очень помогают мне, что очень важно, особенно для этого сезона».

В середине апреля специально для Кими «Мерседес» организовал частные тесты на «Ред Булл Ринге». Во время заезда итальянец оказался за рулем W12 − болида 2021 года, последнем «Мерседесе», который выигрывал Кубок конструкторов. Правилами разрешено использовать болиды не младше 2022 года, но команда на тот момент не рисковала усаживать юниора в машину с граунд-эффектом, стараясь ввести его постепенно.

А уже в мае в «Имоле» перед Гран-при Эмилии-Романьи Кими посадили в более актуальный болид «Мерседеса» образца 2022 года. Причем часть дистанции он катал по мокрому асфальту.

«Во время сессий он произвел на всех впечатление, − прокомментировал вождение Антонелли технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон. − Это клише, но он быстр, последователен, не допустил ни одной ошибки. Молодые люди могут так сильно стараться произвести впечатление, что могут вылететь, или наоборот, они так боятся вылететь, что не показывают, на что они способны. Кими, казалось, просто естественно вошел в нужную колею, давая достойную оценку ощущениям от машины и не ошибаясь при этом ни разу, так что он выглядит настоящим профессионалом».

С давлением ожиданий тоже помогали тренеры по ментальности от «Мерседеса»

Сразу после объявления о повышении Андреа Кими Антонелли взял в оборот официальный сайт «Формулы-1» – ведь он традиционно представляет новичков и вообще старается брать максимально оперативные и подробные комментарии-истории о переходах и триумфах. Итальянца же прежде всего расспрашивали о его чувствах – не плющит ли от давления?

«Удивительное чувство, очевидно, сбывшаяся мечта. То, о чем я мечтал с юных лет. Если честно, я до сих пор не чувствую реальность момента. Думаю, пойму это, когда выеду с пит-лейн на первую практику следующего сезона [во время первой гонки в Австралии].

У меня был разговор с Тото, Боно [Питом Бонингтон, главой гоночных инженеров] и [техническим шефом] Джеймсом Эллисоном. Как только мы созвонились [и увидел их всех], я подумал: «О, должно быть, грядет что-то грандиозное!» В конце концов, мне сказали, что я стану гонщиком «Формулы-1». Это было такое прекрасное чувство».

При этом сам Кими осознает, что его взлет можно смело назвать очень быстрым, ведь не так давно он участвовал в гонках «ФРЕКА» (промежуточная ступень между «Ф-4» и «Ф-3»), а со следующего сезона будет боевым пилотом одно из ведущих команд «Ф-1».

«Не буду врать, это было очень быстро. Переход из «ФРЕКА» в «Ф-2» был действительно большим шагом. Думаю, я неплохо справился благодаря «Мерседесу» и всем людям вокруг меня, включая «Прему». Они помогали мне не чувствовать [тяжесть] этого шага».

Но момент повышения внимания со стороны прессы и болельщиков действительно случился – стратегия «Мерседеса» по созданию новой мединой звезбы здесь выстрелила по полной.

«Уже после перехода в «Ф-2» обо мне стали говорить гораздо больше. А когда появились слухи [о переходе в «Формулу-1» в следующем году], разговоров стало еще больше. Не буду врать, я чувствовал, что давление на меня нарастает. После первой победы в «Формуле-2» я смог наконец его сбросить. Кроме того, я больше не обращал внимания на разговоры, а просто старался как можно больше сосредоточиться на гонках. Наконец-то все объявили, слухи исчезли, и это приятное чувство».

Во время свободной практики на Гран-при Италии Антонелли вошел в «Параболику» со слишком высокой скоростью (до 15 км/ч преимущества над Ферстаппеном!), потерял заднюю часть болида и улетел в отбойник. Публичная версия «Мерседеса» – парень просто перестарался, но ведь вряд ли план на заезды не обсуждался несколько раз вместе с грядущим объявлением о трансфере. Кими второй круг подряд уверенно гнал на лучшее время – похоже, стратегия заключалась в завоевании и удержании первой строчки таблицы как можно дольше с последующей громкой реакцией в соцсетях, подчеркнувшей бы потенциал парня.

Все перечеркнул небольшой просчет на новом асфальте непрорезиненного трека – в дальнейшем в том же месте вылетали многие и более опытные гонщики, атаковавшие далеко не так активно. Просто Кими не повезло «открыть» сложное место – и отсутствие опыта по реакции на такие ситуации тоже сыграло.

Но молодой гонщик блестяще проанализировал все, извлек уроки, а теперь отгородился от произошедшего. Кроме этого итальянец извинился перед командой и Расселом, на болиде которого он разбился. Кажется, что за последнее время Кими сильно вырос ментально и теперь его не особо что-то беспокоит.

«Если бы вы задали мне этот вопрос несколько лет назад, я бы, возможно, не ответил так же, но в этом году я очень развивался как личность и много тренировался с «Мерседесом». Недавно у меня было несколько тренеров по ментальности, с которыми я мог поговорить о послегоночных и предгоночных уик-эндах, а также о том, как справиться с этим давлением. Иногда [мой отец] очень строг со мной, но это хорошо. Иногда я чувствую, что мне это очень нужно.

То, кем я стал сегодня, − это тоже заслуга всех этих людей, которые помогали мне развиваться и становиться тем гонщиком и человеком, которым я являюсь сегодня. «Мерседес» уже стал для меня второй семьей. Я с ними с 2018 года, то есть с 12 лет − очень долгое время. Я очень счастлив. У меня хорошие отношения не только с Тото, но и со всей командой. Быть с ними просто здорово. Они так много мне помогали с самого раннего возраста, особенно когда я перешел на одноместные болиды. Они всегда старались защитить меня и помочь мне, особенно в трудные моменты. Так что я рад быть с ними и надеюсь, что у нас будет хорошее будущее».

Не хочет быть заменой Хэмилтона, но принимает от него советы

Антонелли предстоит заменить в «Мерседесе» семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который вместе с командой выиграл шесть личных титулов и восемь Кубков конструктора. Кими давно знает британца: в детстве он встречался с ним несколько раз, в том числе на Гран-при Италии 2018 года: Андреа тогда выводил пилотов на гимн в роли грид-кида (традиция, которой новые владельцы серии заменили грид-герл).

«Это был 2018 год, я был гридкидом. Безумие: они назначили меня к Льюису Хэмилтону. Я был в предвкушении.

Незадолго до этого момента они только закончили петь национальный гимн, и когда Льюис возвращался к машине, я помню, как позвал его и сказал: «Помни, ты лучший, ты можешь выиграть», поскольку тогда была напряженная борьба с «Феррари». Я помню, что сказал ему это, и в итоге он выиграл гонку. Это было замечательное чувство − дать ему пять перед гонкой».

«Раньше я видел нашу фотографию. Кажется, это было в 2018 году, и он был одним из тех детей на стартовой решетке! И я как будто пожимаю ему руку, стоя на прямой! Это напоминание о том, насколько ты стар и какой у тебя опыт. Но да, с нетерпением жду возможности увидеть его рост и его путь в «Формулу-1», − семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон тоже сохранил воспоминания о первой встрече с нынешним сменщиком.

Но сам молодой итальянец не хочет даже смотреть на себя с точки зрения именно замены легендарного №44.

«Скажу честно: никто и никогда не сможет заменить Льюиса, потому что он великий гонщик, великая фигура в спорте. Он мне очень помог. Перед первой практикой он подошел ко мне, дал мне пять и сказал, чтобы я как можно больше наслаждался. По ходу уик-энда мы иногда общаемся, рассказываем о том, как прошла сессия, а иногда он дает мне советы: например, продолжать упорно работать и верить в себя, потому что мое время придет. Он замечательный парень, и я очень благодарен, что у меня сложились с ним отношения. Он отличный гонщик и очень милый.

В следующем году я не жду от себя многого. Я просто постараюсь совершить как можно меньше ошибок и добиться наилучшего результата для команды и себя. Конечно, цель всегда одна − побеждать, но это будет нелегко. Мы на одной решетке с двадцатью лучшими гонщиками. Это будет непросто. Мы в «Мерседес» как одна семья − мне дают советы, стараются, чтобы я чувствовал меньше давления. Я очень взволновал и постараюсь проделать свою работу как можно лучше».

Сколько времени реально потратили в «Мерсе» на решение по Антонелли? Чего ждут? Ферстаппена хотят в 2026-м

«Мерседес» тянул с объявлением полгода и постоянно называл разных кандидатов – от попыток увести из «Ред Булл» Макса Ферстаппена до мыслей о подписании потерявшего место в «Феррари» Карлоса Сайнса. Однако инсайдеры настаивали на уже принятом решении: восьмикратные чемпионы мира еще в феврале прежде всего концентрировались именно на Антонелли.

Руководитель и акционер команды Тото Вольфф же до середины лета начисто отметал такие слухи, уповая на молодость и неготовность парня. Затем вместе с Льюисом Хэмилтоном принялся его расхваливать, не подтверждая его статус кандидата №1. Но Гран-при Италии расставил все по местам – инсайдеры оказались правы с первых же февральских сообщений.

Так как же так?

Сразу после объявления о сделке Вольффу тоже пришлось объясняться с журналистом официального сайта «Формулы-1» Лоуренсом Барретто – и объяснять, как в команде пришли к решению посадить молодого итальянца во второй болид.

«В своей команде и в «Мерседесе» я всегда старался быть смелым и смотреть в будущее. Идея продвижения Антонелли понравилась нам довольно рано. Мы и раньше были уверены в его таланте − это был вопрос зрелости. Теперь в плане давления «Формулы-1» мы готовы рискнуть ей. Мы видим, что Кими − это долгосрочное будущее команды, и поэтому на определенном этапе нужно прыгнуть в ледяную воду».

«Серебряные стрелы» следили за успехами Антонелли уже семь лет – потому и приняли итальянца в юниорскую академию в 2018 году, когда ему было всего 12 лет. С тех пор полностью его вели по юниорским «формулам». Прогресс был очень стремительным: в этом году он перешел в «Формулу-2», минуя «Формулу-3». Его бы оставили на этом уровне на два года, если бы не шокирующий уход Хэмилтона. Именно трансфер Льюиса заставил переосмыслить ситуацию.

«Было непросто, потому что мы рассматривали отличных пилотов − и тех, кто заслуживал быть в «Мерседесе». Карлос − хороший пример. Он был быстр и внес бы большой вклад в борьбу за титул − в том числе в следующем году. Но наша программа юных пилотов очень важна для нас, и, думаю, долгосрочное будущее за Кими и Джорджем, которые оба были с нами с самого раннего возраста. Они выиграли все юниорские категории, в которых нужно побеждать, достигли всех целей и задач, которые мы перед ними ставили − и именно поэтому мы сделали ставку на собственную программу и чувствуем себя в ней комфортно».

В картинге есть особенные дети, которые, проходя через все категории, всегда в топе − они побеждают. Кими был одним из них, как в свое время Макс, Джордж, Ландо, Льюис и многие другие. Именно тогда он появился на нашем радаре. Кроме того, он замечательная личность, что неудивительно, ведь у него замечательная семья. Его родители умеют правильно сочетать давление и поддержку.

Его отец был профессиональным гонщиком, и до сих пор им остается: на туринговой машине он ездит быстрее меня. Но у них есть суперценности. Сложив все это вместе − свирепость в машине, льва за рулем, а потом еще и милого человека с хорошими ценностями − вот что нас убедило».

Приход в «Формулу-1», а тем более в таком раннем возрасте, будет приковывать к Антонелли огромное давление – и в особенности из-за веса ожиданий всей Италии, которая относится к гонкам и своей любимой «Феррари» как к религии. Тото Вольфф уверен в том, что Кими справится.

«Он хорошо справляется с давлением – еще с детства. Были примеры гонщиков, которые совершили такой большой скачок. Не только Кими, но и другой Кими, который приходит мне на ум − Кими Райкконен. Он сразу перешел из «Формулы-Рено» в «Ф-1». Перепрыгнул через все, что было между, и добился успеха. Несомненно, у него есть талант, способности, навыки − и теперь нужно дать ему пространство для роста в этой безумно жесткой и безжалостной среде, а мы будем защищать его и позволять ему расти.

Мы ожидаем сложных моментов. Люди будут сомневаться. Но мы увидим и яркие моменты. Кими станет настоящим через некоторое время, а может, и не сейчас.

Италия − гоночная страна. Здесь не хватает молодых гонщиков, которые бы получили возможность выступать в топ-машинах. У него есть такая возможность. Я думаю, Италия сойдет с ума от следующей суперзвезды. Я также сказал ему, что это последняя неделя, когда ты живешь во враждебности. Когда все закончится, будет не так просто сходить за пиццей, потому что люди будут узнавать тебя».

При этом был риск, что Джордж Расселл может не справиться в «Мерседесе» с новой лидерской ролью. Ведь с уходом Хэмилтона именно он должен взвалить на себя эту ношу. Решение Вольффа рискнуть и взять новичка способствовало тому, что Расселл прибавил и доказал команду, что готов подхватить место уходящего Льюиса.

«Джордж работает с нами уже седьмой год, − сказал Вольфф, который привел Расселла в «Формулу-1» в «Уильямс» и перевел в «Мерседес» через три сезона. − У него всегда была мудрость в теле молодого парня. Он очень рефлексивен, самокритичен в той степени, которая важна для того, чтобы эго не зашкаливало. Он учится, он постоянно развивается. Мы все восхищаемся Льюисом, который несмотря на то, что он великий чемпион, постоянно развивается как человек и как гонщик.

Так что у Джорджа есть все необходимое, чтобы занять более высокую роль в команде и взять на себя лидерство, когда дело доходит до технических решений по настройкам, которые необходимо принять. Я очень уверен в нем».

Один из главных вопросов: а что с интересом к Максу Ферстаппену? Ведь все разговоры о том, что в ближайшем будущем он может решиться на рискованный переход, не могли быть пустыми. Подписание контракта с Антонелли означает конец погони?

«Все предельно ясно, − сказал глава «Мерседеса». − Мы остановились на Джордже и Кими. Мы хотели бы, чтобы это было надолго, а не на один год. Мы приложим к этому все усилия. Я уже говорил об этом в прошлом, когда речь заходила о других гонщиках, но теперь решение принято. У нас есть отношения с этими двумя, я не флиртую с другими. Я не делаю этого ни в личной жизни, ни в профессиональной.

Сейчас мы полностью сфокусированы на Кими и Джордже. Никаких обсуждений, никаких задних мыслей, планов на 2026-й – мы сконцентрированы на 2024-м и 2025-м.

Если мы придем к выводу, что нам что-то не нравится, то гонщики узнают об этом из первых уст. Но мы не будем флиртовать».

Теперь все внимание в «Мерседесе» сосредоточено на том, чтобы Антонелли полностью подготовился к дебютному сезону на новом уровне. Параллельно с его кампанией в «Ф-2» «серебряные стрелы» планируют продолжить программу тестов «Ф-1».

Итальянец как минимум поучаствует в еще одной свободной практике − пока основным претендентом на это называют Мексику. Кроме того его ждет участие в тестах для молодых пилотов в конце сезона в Абу-Даби. И, конечно же, сотни часов на симуляторе. Но как в команде будут готовить Кими к открытию сезона в Австралии? Ведь это другой мир, в котором давление зашкаливает.

«Это очень правильное замечание, поскольку мы видели гонщиков, которые приходили в «Формулу 1», будучи чрезвычайно талантливыми и обладая природной скоростью», − сказал Вольфф. − Как они управляли «Ф-1» с социальной стороны, в плане отношений, как их направляли команды, как их вводило в заблуждение руководство, как они принимали неправильные решения, как их захлестывали эмоции.

На примере Кими мы видим: эти вещи меня совершенно не волнуют, потому что он так воспитан, так сложились обстоятельства, так сложилась его семья, и он долгое время был частью нашей семьи. Будут моменты, когда мы будем дискутировать, но основа того, что ему нужно, чтобы стать великим гонщиком, уже есть».

Что мы поняли из первого уикенда Антонелли в «Ф-1»?

Главный урок, который должен извлечь Андреа Кими Антонелли из разбитой в «Параболике» машины − быть более сдержанным. Против неопытного итальянца сыграло все: желание доказать, давление, новый асфальт, высокая скорость. В работе на пределе нет ничего плохого, но делать это нужно с холодной головой.

«Я понял: нельзя сразу ехать на пределе. Трасса была очень скользкой. Сцепление с покрытием оказалось немного ниже, чем ожидалось. Так что да, наверное, я слишком сильно атаковал. Конечно, мне еще многому предстоит научиться, узнать, как справиться с полным гоночным уик-эндом!»

Пилот пострадавшего болида Джордж Расселл не разозлился на будущего напарника – заметил, что один выводов: Кими действительно очень быстр.

«Когда мне было 18 лет, очевидно, что мне еще многому предстояло научиться. Как гонщик, ты либо обладаешь скоростью, либо нет, и я уверен, что Кими обладает ею. Я думаю, что каждый на своем пути будет совершать ошибки, и это часть жизни и часть этого спорта».

Из официальных комментариев становится ясно, что в «Мерседесе» готовы терпеть ошибки Кими. По крайней мере, на словах. Это часть процесса, через который должен пройти каждый новичок − старая поговорка гласит, что если молодые гонщики не попадают в аварии, значит, они недостаточно сильно стараются.

Ошибки Антонелли будут громкими и их рассмотрят под лупой, так как он окажется в одном из самых быстрых болидов «Ф-1», который должен всегда сражаться за первые места. Со своей стороны Тото Вольфф интересно сделал работу над ошибками после отправки Расселла в «Уильямс».

«Джордж, возможно, слишком долго пробыл в «Уильямсе», где совершил некоторые ошибки, которые не были так заметны. Теперь мы ускорили продвижение Кими. Ошибки будут более заметны, потому что он выступает в «Мерседесе», но мы абсолютно готовы к этим инвестициям.

Если взглянуть на план работы Льюиса в свои времена, станет ясно: нужно провести достаточно тестов, чтобы подготовиться и к пилотажу, и к другим аспектам уик-энда.

Оценив вариант с «Уильямсом», мы решили оставить Кими и продолжить его программу. Он проведет первую тренировку в Мехико, послесезонные тесты в Абу-Даби, а потом будем двигаться дальше.

У него природный дар. Качества, которые нельзя воспитать. Гораздо легче замедлить и убрать лишнее, чем сделать гонщика быстрее. В данном случае нам нужно попытаться помочь, настроить Кими на то, что не стоит максимально атаковать на каждом круге, поговорить с ним о разнице между тренировками и квалификацией».

Во время презентации Антонелли «Мерседес» намеренно задействовал в ней Джорджа Расселла. Таким образом команда хотела показать, что между двумя будущими партнерами существует полнейшая гармония. При этом Вольфф сделал важную оговорку, которая говорит о некоторых возможных маневрах, если вдруг что-то пойдет не так.

«Эти двое − будущее. Они были и будут гонщиками «Мерседеса», и поэтому у нас есть контракты с Джорджем и Кими, которые намного длиннее, и которые очень сложны с точки зрения опционов и т.д. Но, как мы уже делали в прошлом, у нас всегда были очень короткие контракты с каждым из гонщиков, даже с Льюисом в прошлый раз. Это был «один плюс один». В некотором смысле, так работала команда.

Самое важное − посмотреть, как Джордж и Кими освоятся, и я не вижу причин на этом этапе не дать им веру и доверие для движения вперед. Что это означает с точки зрения условий, мы обсудим между собой, но мы бы не стали выбирать состав с этими двумя, если бы не были уверены на 100%, что они − лучший выбор для «Мерседеса».

Пока за рулем боевого болида «Формулы-1» Андреа Кими Антонелли провел слишком мало времени, но у него есть главное − полная поддержка. Причем как со стороны «Мерседеса», так и семьи.

«Идеальное семейное окружение. Его отец знает о гонках все, что нужно знать. Замечательная мать, которая всегда его поддерживала, − сказал Тото Вольфф. − Я думаю, здесь видна закономерность: сильные отцы, которые разбираются в гонках и оказывают правильную поддержку, а мать старается быть милой в этих отношениях».

«У него определенно есть талант и способности, которые невозможно натренировать. Как я уже говорил, легче заставить кого-то успокоиться в плане агрессивности, чем наоборот...»

Ждете его полноценного дебюта?

Фото: Gettyimages /Mark Thompson / Staff, Lars Baron / Staff, Clive Rose / Staff; Hoch Zwei/Keystone Press Agency Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; instagram.com