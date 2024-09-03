Кристиан Хорнер: «Не знаю, что такое «правила папайи», но Норрис и Пиастри чуть не вынесли друг друга»

Хорнер оценил своеобразный кодекс борьбы в «Макларене»

Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер доволен, что из-за внутрикомандного сражения по так называемым «правилам папайи» между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри на Гран-при Италии «Макларен» упустил шанс сильнее приблизиться к Максу Ферстаппену в личном зачете.

«Не знаю, что такое «правила папайи», но они чуть не вынесли друг друга во второй шикане. Если говорить о чемпионате пилотов, это помогло нам.

[Командные приказы –] всегда сложный выбор для команды. Но неизбежно наступает момент, когда нужно сделать все возможное. А это невозможно, если ситуация такая», – поделился мнением Хорнер.

Зак Браун о «правилах папайи»: «Оставлять место, не касаться друг друга. Когда есть два первых номера, жесткая борьба

Нико Росберг: «Не пора ли «Макларену» внедрить правила борьбы между Норрисом и Пиастри?»