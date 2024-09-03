Кристиан Хорнер: «Не знаю, что такое «правила папайи», но Норрис и Пиастри чуть не вынесли друг друга»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер доволен, что из-за внутрикомандного сражения по так называемым «правилам папайи» между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри на Гран-при Италии «Макларен» упустил шанс сильнее приблизиться к Максу Ферстаппену в личном зачете.
«Не знаю, что такое «правила папайи», но они чуть не вынесли друг друга во второй шикане. Если говорить о чемпионате пилотов, это помогло нам.
[Командные приказы –] всегда сложный выбор для команды. Но неизбежно наступает момент, когда нужно сделать все возможное. А это невозможно, если ситуация такая», – поделился мнением Хорнер.
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