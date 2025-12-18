  • Спортс
Ландо Норрис о поуле в Монако: «Один из лучших моментов в карьере – я сомневался в себе как никогда»

Норрис признался, что сомневался в себе перед поулом в Монако.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис выделил один из ключевых моментов чемпионского сезона и своей карьере – поул-позицию к Гран-при Монако.

«Круг, который я проехал в квалификации в Монако, стал чуть ли не единственным случаем за последние 10 лет, когда я прослезился из-за чего-то. Потому я доказал самому себе, что был неправ.

Тогда у меня была череда плохих результатов. Я просто не мог показать скорость в квалификациях. А это моя сильная сторона – еще с картинга.

Я приехал на один из труднейших треков в квалификации и впервые за уик-энд отключил «дельту» [на руле] – я не видел, еду ли я с улучшением или с ухудшением. В прошлом эта трасса не была сильнейшей для меня.

И этот круг в конце квалификации стал одним из лучших в карьере, потому что я сомневался в себе, можно сказать, как никогда. И в самом важном сезоне. Этот круг – минута и девять секунд – все, что мне было нужно для того, чтобы перевернуть ситуацию и сказать себе: «Я действительно на это способен», – отметил британец.

Гасли и Бермэн предсказывали титул «Феррари» перед сезоном-2025, Аджар – чемпионство Норриса

В 12 лет Ландо Норрис твитнул так, что это мем до сих пор

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст F1: Chequered Flag
logoМакларен
logoФормула-1
Гран-при Монако
logoЛандо Норрис
