Ландо Норрис о поуле в Монако: «Один из лучших моментов в карьере – я сомневался в себе как никогда»
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис выделил один из ключевых моментов чемпионского сезона и своей карьере – поул-позицию к Гран-при Монако.
«Круг, который я проехал в квалификации в Монако, стал чуть ли не единственным случаем за последние 10 лет, когда я прослезился из-за чего-то. Потому я доказал самому себе, что был неправ.
Тогда у меня была череда плохих результатов. Я просто не мог показать скорость в квалификациях. А это моя сильная сторона – еще с картинга.
Я приехал на один из труднейших треков в квалификации и впервые за уик-энд отключил «дельту» [на руле] – я не видел, еду ли я с улучшением или с ухудшением. В прошлом эта трасса не была сильнейшей для меня.
И этот круг в конце квалификации стал одним из лучших в карьере, потому что я сомневался в себе, можно сказать, как никогда. И в самом важном сезоне. Этот круг – минута и девять секунд – все, что мне было нужно для того, чтобы перевернуть ситуацию и сказать себе: «Я действительно на это способен», – отметил британец.
