А не пора «Макларену» поддержать гонщика №1 ради битв за титулы? «Ф-1» просит, Норриса подначивают!

Результаты последних Гран-при «Формулы-1» и заметное падение формы «Ред Булл» закачали два бидона интриги сразу в два зачета − личный и Кубок конструкторов. Преимущество Макса Ферстаппена над Ландо Норрисом сократилось до 62 очков, тогда как в битве команд все куда интереснее: австрийцы опережают «Макларен» всего на 8 очков, но и «Феррари» – лишь на 39. Это произошло в первую очередь из-за того, что коллективы из Уокинга и Маранелло обладают более равным составом гонщиков, которые постоянно набирают хорошие очки и избегают серьезных спадов.

А еще риторика из гаража «Ред Булл» выглядит угрожающей для нынешних командных позиций и довольно панической.

«В данный момент оба титула нереалистичны. Болид неуправляемый. У нас огромная проблема с балансом – не только на одном быстром круге, но и в гоночных условиях», – заявил после гонки Макс Ферстаппен. – Я много раз об этом говорил, и теперь дело за командой – нужно многое изменить в нашем болиде. Мы по сути от сильно доминирующего болида пришли к неуправляемому за период от шести до восьми месяцев. Для меня это очень странно. Нужно изучить болид вдоль и поперек. Сейчас мы ужасны во всем, так что нужно многое поменять».

После гонки в Монце паддок и его окрестностях гудели о двух вещи: возможную будущую командную тактику «Макларена» и прозвучавшее по радио в ушах Пиастри и Норриса «правило папайи».

Секретный командный код «правило папайи»

Ландо Норрис, взявший поул на Гран-при Италии, на этот раз не проиграл старт гонки – не ведитесь на нарративы и печальную статистику. Однако после первой шиканы к его заднему антикрылу прилип напарник Оскар Пиастри, который при подъезде к четвертому повороту занял внешнюю траекторию, совершил смелый маневр с очень поздним торможением и чуть было не вынес британца в пятом.

Норрис заметно потерял в скорости и вынужденно пропустил Леклера – просто не успел вовремя вернуться к педали газа.

После гонки руководитель «Макларена» Андреа Стелла пообещал провести анализ эпизода:

«Что касается ожиданий и впечатлений пилотов, а также самого обгона, нужно спокойно взглянуть, рассмотреть вместе с командой – после мы оценим ситуацию. Если можно извлечь уроки на будущее, мы это сделаем

Понимаете, в реальности понятие «первый пилот» не очень хорошо работает. Да, это здорово для заголовков в прессе. Но что это значит на трассе?

Предположим, Норрис затормозил рано перед четвертым поворотом. Что делать Пиастри? Конечно, он имел полное право атаковать! Вот и что значит в данной ситуации статус «первого пилота»? Приказ вернуть позицию на следующем круге?

Очень сложно реализовать это на деле. Лучше учитывать мнение обоих гонщиков и работать сообща.

По ходу гонки мы изучали другие варианты, чтобы у Норриса появился шанс на обгон. В конце мы не рассматривали вариант со разменом – решили, что надо оказывать максимальное давление на Леклера и спровоцировать его на ошибку».

Во время Гран-при Италии по командному радио «Макларена» несколько раз звучало выражение «правило папайи» – когда речь шла о разрешении борьбы на трассе между напарниками, которое само по себе удивляло комментаторов: настолько все ждали, что Пиастри просто прикажут пропустить Норриса ради дополнительных очков в общем зачете. Исполнительный директор компании Зак Браун пояснил, что же это за таинственный код.

«Бороться с уважением, оставлять друг другу достаточно места и не касаться друг друга. Именно это они и сделали. Было хорошая жесткая борьба. Вот что происходит, когда у тебя два первых номера. Они оба хотят победить в гонке, и борьба была чистой» , – заявил Браун.

Почему это важно? Некоторые эксперты считают, что так как только один пилот «Макларена» − Ландо Норрис − ведет борьбу за титул, то второй − Оскар Пиастри − должен ему помогать, а не мешать. По их мнению, команда должна была объяснить правила борьбы еще до гонки и что такие смелые и опасные действия должны быть под запретом.

«Четвертый поворот. Во-первых, Ландо чуть не развернулся. Было очень плотно – плотнее не бывает. Затем вы позволили Леклеру пробиться вперед. Может, эти 2,6 секунды стоили вам победы. Не пора ли внедрить какие-то правила?» – сказал Нико Росберг после заезда в эфире Sky Sports F1.

«Лишний раз подтверждает: в «Формуле-1» не бывает друзей и доверять нельзя никому», – резюмировал Карлос Сайнс – бывший пилот «Макларена» с настолько тесными отношениями с Норрисом, что их пару даже называли КарЛандо.

«Мы обсудим это на следующей неделе. Мы рассмотрим. Оторвались бы мы, если бы не пропустили Леклера? Это уместный вопрос. Обгон был агрессивным, так что мы поговорим. На пит-уолл было немного нервно. У Ландо был плохой выезд из этого поворота, поэтому калитка немного приоткрылась. Было бы здорово, если бы они ехали первым и вторым чуть дольше», – ответил ему Браун.

После Гран-при Ландо Норрис не скрывал: атака Пиастри показалась ему слишком напористой, и если бы не тот обгон, то в конце гонки оба болида «Макларена» без проблем бы справились с «Феррари» Леклера. При этом Ландо не учитывает тот факт, что итальянцы в таком случае вряд ли бы рисковали с одним пит-стопом и монегаск заканчивал бы гонку с более свежим комплектом шин.

«Мне кажется, что Оскар слишком близко подошел к черте. То есть, мы оба могли легко вылететь в том повороте, если бы я затормозил на метр позже. И если бы я мог отмотать время назад – то во второй раз действовал бы немного иначе. Но теперь уже ничего не поделаешь.

В итоге Шарль выиграл с преимуществом в две секунды – и по ходу гонки он сумел отыграть эти две секунды, вероятно, как раз за счет того, что сумел выйти в лидеры и оказаться на чистой трассе. Мы не могли проехать гонку с одним пит-стопом, износ шин на нашем болиде был слишком сильным. В данный момент это наше слабое место.

Так что я бы не назвал нашу стратегию ошибочной. Я бы точно не сумел проехать гонку с одним пит-стопом, будучи второй машиной на трассе [находясь позади напарника], потому что второй машине всегда тяжелее, чем первой. Пытаясь удержаться за Оскаром и находясь в «грязном воздухе», мне пришлось сильнее нагружать шины».

При этом медиа вновь вернулись к обсуждению Гран-при Венгрии, когда мостик «Макларена» совершил подрезку лидировавшего Оскара Пиастри, в результате чего на первом место случайно вышел Ландо Норрис. Его десяток кругов умоляли пропустить обратно напарника, намекая, что в будущем британцу может потребоваться помощь австралийца. В тот день Ландо недобрал несколько баллов, которые могли бы сделать его еще ближе к Ферстаппену. В Италии ситуация повторилась, но с оговоркой, что Пиастри обошел Норриса в борьбе. Ландо подтвердил, что подачки ему не нужны.

«Мне оказывали помощь. Да, Пиастри мне помогает! И я здесь в любом случае не для того, чтобы умолять кого-то меня пропустить. Я здесь совсем не ради этого. Я здесь ради гонок. Оскар провел гонку лучше меня. Я финишировал третьим – значит, такого результата я и заслужил.

И на самом деле, на каждом Гран-при мой ответ будет оставаться неизменным: я должен делать максимум того, на что способен. Чем больше очков я буду отыгрывать – тем лучше. В любом случае, впереди еще восемь гонок».

«Ф-1» не поняла отсутствие командной тактики у «Макларена», а соперники рады

Репортер официальных сайта и канала F1 TV Уилл Бакстон не понимает, почему команда из Уокинга в таком положении позволяет гонщикам бороться – тем более в момент, когда стало ясно, что победа Оскару Пиастри уже достанется.

«Как «Макларен» позволяет своим гонщикам быть в положении, когда они борются друг с другом? Ведь это не имеет никакого смысла. Знаете, если у вас 1-2 место в гонке, вы защищаете эти позиции, потому что вы смотрите на очки в Кубок конструкторов, которые вы хотите принести. А затем вы должны решить, кто из ваших гонщиков с большей вероятностью станет чемпионом мира, − высказался Бакстон (которому вообще-то по работе требуется сохранять вечный нейтралитет). – Как можно не отдать предпочтение парню, который извлечет из этого максимум пользы? Как можно не поменять их местами на последнем круге, чтобы получить еще пару очков? Ведь сейчас речь идет не о том, чтобы отдать победу. Речь идет о втором месте. Я не понимаю, что делает «Макларен», и не понимаю уже несколько месяцев».

Журналист также предположил, что дело может быть в каком-то пункте к контракте Пиастри, который мешает использовать командную тактику. Ведь нельзя недооценивать влияние менеджера Пиастри – Марка Уэббера, который, как известно, во время собственной гоночной карьеры много знает о судьбе пилота, хотя бы однажды отступившего на роль №2.

«Единственное, чего не хватает сезону – хорошего захода Ландо на борьбу за титул с Максом, – согласен и чемпион 2016-го Нико Росберг, раздобывший титул в многолетних внутрикомандных битвах с Льюисом Хэмилтоном (всякие спорные радиообмены с мостиком в них тоже были!). – Команда работает не лучшим образом, если говорить о предоставлении шансов Ландо хороших шансов на чемпионство. У «Макларена» реальная возможность выиграть как Кубок конструкторов, так и личный титул, и нетерпение необходимо. Надо ловить момент – в «Формуле-1» никогда не знаешь, будет ли второй шанс.

Для нас как фанатов борьба Пиастри стала потрясающим зрелищем. С этой точки зрения – уважение «Макларену», «дайте им гоняться», замечательно. Проблема в том, что существует еще более важный фактор – у Ландо есть шанс на титул в противостоянии с Максом.

И это был бы самый захватывающий сюжет: два друга, которые уже переставали быть друзьями после Австрии, в борьбе за чемпионство. Чтобы это случилось, «Макларену» надо чуть больше поддерживать Ландо и иногда приказывать пилотам удерживать позиции. Возможно, позволив гонщикам сражаться, «Макларен» проиграл гонку в этот уик-энд. Это тоже фактор.

Почему «Макларен» не спешит с командными приказами? Во-первых, ситуация стала полной неожиданностью. И в гоночной ДНК команды то, что есть два первых номера, у обоих равные возможности. Нужно многому научиться и хорошо подумать над тем, какой подход лучше. Но это идет вразрез с ДНК команды.

[После Майами] было еще немного рано, однако сейчас очевидно, что, во-первых, «Макларен» является абсолютным фаворитом на Кубок конструкторов, а личный титул стал реальной перспективой за последнюю пару гонок. Так что сейчас это обязаны обсуждать.

Что касается Ландо: конечно, ты хочешь выигрывать гонки по праву, а не благодаря помощи напарника. Но, если бы команда сказала [в Италии]: удерживайте позиции до четвертого поворота, пока мы не убедимся, что оставим «Феррари» позади – или что-то в таком духе, это не обязательно помощь напарника. Просто ты не даешь партнеру делать безумные и потрясающие маневры, которые ставят все под серьезную угрозу».

«Очевидно, Пиастри нет никакого дела до шансов Норриса на чемпионство в противостоянии с Максом Ферстаппеном, что мы уже видели в Венгрии, когда он жестко захватил лидерство в первом повороте, – объяснение британского голоса «Ф-1» на Sky Sports F1 Мартина Брандла в традиционной послегоночной колонке на сайте английского вещателя. – Гонщик во мне восхищается данным подходом. Вот почему Пиастри выигрывал титулы и оказался в машине «Ф-1», позволяющей побеждать в гонках. Последнее, что его обрадует – то, как Норрис становится чемпионом мира в том же болиде.

Это не означает, что в какой-то момент он не поможет. Здесь и сейчас он действительно не помог, но настрой гонщика и инстинкт убийцы – важнейшая вещь .

Помню, как, комментируя в Венгрии, я задался вопросом, вернул бы Пиастри лидерство Норрису в обратной ситуации, и я правда не знаю ответ. Зато я знаю, что многие безжалостные и эгоистичные чемпионы мира, с которыми я гонялся, не вернули бы.

Хотя все было очень хорошо для Пиастри и «Феррари», команде «Макларен» это не пошло на пользу. В тот момент она потеряла контроль над гонкой и не могла диктовать оптимальный темп для шин и стратегии, а также работать парой с использованием DRS и пит-стопов, чтобы растянуть и дестабилизировать главных соперников, которыми оказались болиды «Феррари»,

Вот и руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер не скрывал, что доволен так называемым «правилом папайи»: в Монце оно сыграло на руку австрийцам, так как преследующий Макса Ферстаппена Ландо Норрис набрал меньше баллов, чем мог бы.

«Не знаю, что такое «правила папайи», но они чуть не вынесли друг друга во второй шикане. Если говорить о чемпионате пилотов, это помогло нам. [Командные приказы –] всегда сложный выбор для команды. Но неизбежно наступает момент, когда нужно сделать все возможное. А это невозможно, если ситуация такая», – поделился мнением Хорнер.

Ему вторил советник «Ред Булл» Гельмут Марко, который назвал вторую позицию Пиастри и третью у Норриса минимизацией потерь.

«Во-первых, мы довольны, что «Феррари» выиграла благодаря смелой, но в итоге оправдавшей себя стратегии. Также мы довольны спортивным настроем «Макларена». Это проявилось на первом круге, а также в том, что позже позиции не разменяли.

Другими словами, наше неудачное выступление оказалось не столь заметным. Могло быть хуже, однако в итоге разница примерно та же, что и в Зандворте.

Если бы Ландо лидировал со старта, наше отставание составило бы 40 секунд. В итоге оно 38 – мы знаем, что у нас огромные проблемы. Надо вернуться назад и найти точку, где мы повернули не туда», – заявил Марко в эфире ORF.

Возникло ощущение, что в «Ред Булл» больше верят в борьбу между гонщиками «Макларена» и в оживление «Феррари», чем в силу собственного болида.

Но почему же «Макларен» пока не жестит с гонщиками? Возможно, дело в личной истории шефа команды

«Я думаю, что команда, внезапно начавшая бороться за самые высокие места, в такой ситуации может оказаться, что называется, между молотом и наковальней, – высказался и исполнительный директор «Мерседеса» и ведущий эксперт «Формулы-1» по командной тактике Тото Вольфф. – Ведь с одной стороны они настоящие гонщики, как и мы. И хотят быть уверены, что побеждать будет сильнейший гонщик. Но с другой стороны вопрос в том, как вы будете реагировать, когда данная модель начнет давать сбои и будет сказываться на результатах команды.

Команда в такой ситуации всегда будет в проигрышном положении – поскольку если вы скажете сохранять позиции и начнете применять командную тактику, то пойдете против своей природы. Но в этой ситуации рациональный подход должен взять вверх.

Ведь в конце концов вы не хотите проиграть чемпионат с разницей в 3-5 очков, которые могли бы легко отыграть [путем применения командой тактики]. Так что да, удерживать равновесие, балансируя на этом канате, весьма непросто.

При этом никто не понимает этот спорт лучше Андреа Стеллы. Он и сам неоднократно видел, как подобные ситуации происходили буквально у него на глазах в «Феррари» (Стелла работал в Скудерии в период с 2000 до 2014 года, видел взаимодействие Баррикелло и Шумахера, а затем напрямую участвовал в драме между Фелипе Массой и Фернандо Алонсо с легендарным кодом «Фернандо быстрее. Можешь подтвердить, что понял послание?» – Спортс’‘).

В душе он настоящий гонщик и не хочет этого делать – наоборот, он хочет дать своим пилотам гоняться. Но я думаю, что после этой гонки в «Макларене» все-таки придут к заключению, что им нужно что-то с этим делать. Именно в этот момент мы, в свое время, и ввели в «Мерседесе» понятие «правила поведения», а потом изменили формулировку на «гоночные намерения», потому что понятия «правил» слишком жестко воспринимается гонщиками».

Но отчасти даже Стелла признает: пожалуй, момент уже близок.

«Оба гонщика математически претендуют на титул. Мы боремся с Максом Ферстаппеном, поэтому нам определенно придется выбрать того, кто находится в лучшей позиции. Ландо, очевидно, находится в лучшей позиции.

Уже в ходе наших переговоров перед гонкой мы признали, что Ландо находится в лучшем положении в личном зачете, поэтому мы проведем беседы с Оскаром, с Ландо и все вместе, а затем определим наши правила», – разъяснил будущее видение «правил папайи» Андреа для RacingNews365.

Да, вас тоже удивляет, как команда котирует шансы Пиастри, несмотря на отставание в сотню очков от Ферстаппена и в полсотни – от напарника?

Норриса уже подкалывают даже друзья

На следующий день после Гран-при Италии Ландо Норрис вместе с друзьями засел за симрейсинг. Естественно, гонку транслировали на твиче и в трансляцию попал момент, когда один из товарищей – бывший соперник по «Ф-3» и нынешний напарник по медиаимперии Ландо Quadrant Макс Фьютрелл – напомнил ему перед стартом об одной вещи: «Ой, Ландо, правило папайи».

Теперь не только в реальной жизни, но и виртуальной.

Что еще можно почитать про успехи «Макларена»?

Фото: Gettyimages.ru /Rudy Carezzevoli, Clive Rose, Lars Baron, Mark Thompson, Bryn Lennon