«Феррари» пыталась переманить гоночного инженера Ферстаппена – Джанпьеро Ламбьязе (CdS)
В «Феррари» делали предложение гоночному инженеру Ферстаппена.
Как сообщает Corriere dello Sport, в Скудерии хотели переманить Джанпьеро Ламбьязе из «Ред Булл». Согласно полученной информации, предложение делал лично руководитель «Феррари» Фредерик Вассер.
Идея «Феррари» состояла в том, чтобы сделать Ламбьязе гоночным инженером Льюиса Хэмилтона.
Тем не менее, итальянец, который работает с Максом Ферстаппеном в «Ред Булл» с 2016 года, ответил отказом на данное предложение. При этом, по информации издания, чуть ранее в этом году Ламбьязе продлил свой контракт с «Ред Булл».
С Хэмилтоном, если в «Феррари» не сделают попытки переманить какого-то другого специалиста у конкурентов, будет работать Риккардо Адами.
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