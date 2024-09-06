«Феррари» пыталась переманить гоночного инженера Ферстаппена – Джанпьеро Ламбьязе (CdS)

В «Феррари» делали предложение гоночному инженеру Ферстаппена.

Как сообщает Corriere dello Sport, в Скудерии хотели переманить Джанпьеро Ламбьязе из «Ред Булл». Согласно полученной информации, предложение делал лично руководитель «Феррари» Фредерик Вассер .

Идея «Феррари » состояла в том, чтобы сделать Ламбьязе гоночным инженером Льюиса Хэмилтона .

Тем не менее, итальянец, который работает с Максом Ферстаппеном в «Ред Булл» с 2016 года, ответил отказом на данное предложение. При этом, по информации издания, чуть ранее в этом году Ламбьязе продлил свой контракт с «Ред Булл».

С Хэмилтоном, если в «Феррари» не сделают попытки переманить какого-то другого специалиста у конкурентов, будет работать Риккардо Адами.

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