«Феррари» сможет отозвать Бермэна из «Хааса» на Гран-при Азербайджана в случае необходимости (Formu1a.uno)
«Феррари» отпустила Бермэна выступать за «Хаас» в Баку на определенных условиях.
По информации итальянского Formu1a.uno, у «Феррари» остается приоритетное право воспользоваться услугами Оливера Бермэна.
Ранее стало известно, что пилот молодежной Академии «Феррари» выступит за «Хаас» на Гран-при Азербайджана – заменяя получившего дисквалификацию на одну гонку Кевина Магнуссена.
При этом в «Феррари» оставили за собой право отозвать Бермэна для выступления за свою команду, если итальянцам в экстренном порядке потребуется замена для Шарля Леклера или Карлоса Сайнса.
В этом случае Бермэн проведет этап в Баку в составе «Феррари», а за «Хаас» будет выступать брат Шарля – Артур Леклер.
Бермэн заменит Магнуссена в «Хаасе» на Гран-при Азербайджана
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: formu1a.uno
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