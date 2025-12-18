Фото
«Ред Булл» представил номер 3 Ферстаппена в новом стиле

Команда «Ред Булл» подтвердила, что Макс Ферстаппен будет использовать новый номер в 2026 году.

Как ранее сообщил сам пилот, он будет выступать под номером 3, который ранее принадлежал экс-напарнику нидерландца Даниэлю Риккардо.

Коллектив из Милтон-Кейнса показал номер, выполненный в новом стиле.

В 2015-2021 годах Макс использовал номер 33, в 2022-2025 – чемпионский номер 1.

Ферстаппен в сезоне-2026 будет выступать под номером «3»

Джонни Херберт: «Абсолютно каждый гонщик на стартовой решетке «Ф-1» должен беспокоиться за свое место в команде в 2027 году из-за Ферстаппена»

Фото: соцсети команды «Ред Булл»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoДаниэль Риккардо
logoстиль
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
