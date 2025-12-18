«Ред Булл» представил номер 3 Ферстаппена в новом стиле
Команда «Ред Булл» подтвердила, что Макс Ферстаппен будет использовать новый номер в 2026 году.
Как ранее сообщил сам пилот, он будет выступать под номером 3, который ранее принадлежал экс-напарнику нидерландца Даниэлю Риккардо.
Коллектив из Милтон-Кейнса показал номер, выполненный в новом стиле.
В 2015-2021 годах Макс использовал номер 33, в 2022-2025 – чемпионский номер 1.
Ферстаппен в сезоне-2026 будет выступать под номером «3»
Джонни Херберт: «Абсолютно каждый гонщик на стартовой решетке «Ф-1» должен беспокоиться за свое место в команде в 2027 году из-за Ферстаппена»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости