«Ред Булл» представил номер 3 Ферстаппена в новом стиле

Команда «Ред Булл» подтвердила, что Макс Ферстаппен будет использовать новый номер в 2026 году.

Как ранее сообщил сам пилот, он будет выступать под номером 3, который ранее принадлежал экс-напарнику нидерландца Даниэлю Риккардо.

Коллектив из Милтон-Кейнса показал номер, выполненный в новом стиле.

В 2015-2021 годах Макс использовал номер 33, в 2022-2025 – чемпионский номер 1.

Фото: соцсети команды «Ред Булл»