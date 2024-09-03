«Феррари» и «Ред Булл» ждут разъяснений по гибким крыльям «Макларена» и «Мерседеса» от ФИА

Передние антикрылья «Макларена» и «Мерседеса» оказались в центре внимания после Гран-при Италии .

Руководство «Феррари» и «Ред Булл» обратило внимание на то, что элементы заметно изгибаются.

По информации Autosport и The Race, итальянцы и австрийцы ждут разъяснений от технического директора ФИА Николаса Томбасиса. «Феррари» и «Ред Булл» стремятся в точности понять, что разрешено, а что нет, чтобы самим в случае необходимости использовать подобные решения.

Еще на Гран-при Бельгии Федерация начала изучать поведение крыльев по видео. В ФИА подчеркивали, что собирают информацию, а не пытаются найти команды, нарушающие правила. В долгосрочной перспективе организация стремится понять, выполняют ли свою задачу текущие статические тесты, которые все команды проходят.

ФИА неоднократно заявляла, что не собирается менять правила по ходу сезона, а ужесточение требований к антикрыльям, если потребуется, произойдет не раньше 2025 года.

Тем не менее форма «Макларена» и «Мерседеса» вынудила соперников задаться вопросом, не зашли ли их конструкторские решения слишком далеко.

Боссы «Ред Булл» и «Феррари» высказались о проблеме.

«Переднее крыло «Макларена » и «Мерседеса » должно быть проанализировано», – заявил советник чемпионов мира Гельмут Марко в эфире ORF.

«Я не хочу обсуждать это с вами, я обсужу это с Томбасисом. Но мы должны уважать решение ФИА. Опять же, у нас будет обсуждение. Мы должны справиться с этим между собой с ФИА», – ответил на вопрос журналиста руководитель «Феррари» Фредерик Вассер .

«Я считаю, регламент очень четкий, и это вопрос ФИА. Разумеется, они прошли тесты, но нужно обратить внимание на формулировки правил. Если помните, в 2021 году в районе Баку внесли изменения в регламент по передним крыльям, хотя наши крылья проходили проверки», – сказал руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

Кристиан Хорнер: «Видим, как быстро все может измениться. Если «Ред Булл» все сделает правильно – проблема с машиной будет устранена»

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