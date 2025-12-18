Алекс Албон: «У Цуноды еще будет возможность вернуться в «Ф-1»

Албон верит в возвращение Цуноды.

Пилот «Уильямса » Алекс Албон считает, что Юки Цунода еще может вернуться в число основных участников «Формулы-1».

Цунода потерял место за рулем болида «Ред Булл» по итогам прошедшего сезона и в следующем году будет резервным пилотом австрийской команды.

«Я сочувствую Юки. Вообще я считаю его очень талантливым гонщиком. И лично я думаю, что он заслуживает места в «Формуле-1». Теперь он будет резервным пилотом «Ред Булл» – и я надеюсь, что он найдет способ внести свой вклад в работу команды примерно так же, как это делал я в 2021 году.

У Цуноды еще будет возможность вернуться. Ведь никто не знает, насколько хорошо будет выступать Арвид Линдблад? Или как будет выступать Лиам Лоусон? Вот почему в «Ред Булл» оставили Цуноду резервным пилотом», – рассказал Албон.

