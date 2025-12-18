0

Алекс Албон: «У Цуноды еще будет возможность вернуться в «Ф-1»

Албон верит в возвращение Цуноды.

Пилот «Уильямса» Алекс Албон считает, что Юки Цунода еще может вернуться в число основных участников «Формулы-1».

Цунода потерял место за рулем болида «Ред Булл» по итогам прошедшего сезона и в следующем году будет резервным пилотом австрийской команды.

«Я сочувствую Юки. Вообще я считаю его очень талантливым гонщиком. И лично я думаю, что он заслуживает места в «Формуле-1». Теперь он будет резервным пилотом «Ред Булл» – и я надеюсь, что он найдет способ внести свой вклад в работу команды примерно так же, как это делал я в 2021 году.

У Цуноды еще будет возможность вернуться. Ведь никто не знает, насколько хорошо будет выступать Арвид Линдблад? Или как будет выступать Лиам Лоусон? Вот почему в «Ред Булл» оставили Цуноду резервным пилотом», – рассказал Албон.

Все о новичке «Ф-1» Линдбладе: талант, покоривший и подставивший босса «Ред Булл»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoУильямс
logoФормула-1
logoРед Булл
logoЮки Цунода
logoАлександр Албон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ферстаппен в сезоне-2026 будет выступать под номером «3»
41 минуту назад
Андреа Кими Антонелли: «Феррари» – самая популярная команда в мире, но я мечтаю выиграть чемпионский титул с «Мерседесом»
53 минуты назад
Питер Уиндзор: «Был бы счастлив увидеть Норриса в туринге, ралли, Ле-Мане. Браун способен мыслить широко»
вчера, 19:02
Хуан-Пабло Монтойя: «Гарантирую, что менеджер Пиастри уже общается с другими командами – скажем, с «Ред Булл» и «Астон Мартин»
вчера, 18:21
Почему на «Дакаре» разрешена только одна модель часов? Ответ в новом тесте
вчера, 18:00Тесты и игры
Гюнтер Штайнер о юморе Брауна: «Если слишком стараешься быть забавным, это уже не смешно»
вчера, 17:58
Ральф Шумахер: «Марко ворошит грязное белье, хотя мог избавиться от Хорнера раньше – этого хотел Матешиц»
вчера, 17:16
Попов считает, что Алонсо заслуживал титул в 2007-м, 2010-м и 2012-м, а Масса – в 2008-м
вчера, 15:56
Стюарт – лучший британский чемпион «Ф-1» по версии журналиста Макэвоя, Хэмилтон – 2-й, Норрис – 10-й из 11
вчера, 15:16
Наталья Фабричнова о том, кто мог бы бороться с Ферстаппеном в «Ред Булл»: «Хэмилтон или Алонсо – у них многое зависит от драйва, особенно у Льюиса»
вчера, 14:37
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10