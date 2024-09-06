Бермэн заменит Магнуссена в «Хаасе» на Гран-при Азербайджана

Оливер Бермэн выступит за «Хаас» на этапе в Баку.

Команда «Хаас» официально утвердила замену в своем составе пилотов на один этап.

Кевин Магнуссен не сможет принять участие в Гран-при Азербайджана, поскольку получил дисквалификацию на одну гонку, набрав 12 штрафных баллов.

Как и ожидалось, заменит датчанина пилот «Формулы-2» Оливер Бермэн , который в следующем сезоне будет выступать за «Хаас » в «Ф-1» уже на постоянной основе.

Ранее Бермэн дебютировал в «Формуле-1» на Гран-при Саудовской Аравии – выступив за «Феррари », заменяя попавшего в больницу с аппендицитом Карлоса Сайнса.

Магнуссен дисквалифицирован на Гран-при Азербайджана. Кевин первым в истории «Ф-1» набрал 12 штрафных баллов