Нико Росберг: «Мотор «Мерседеса» в болиде «Альпин» – антимаркетинг»
Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг признался, что не понимает решение команды «Альпин» и головной фирмы «Рено» отказаться от собственных силовых установок и перейти на моторы «Мерседеса» в 2026 году.
«Это такая успешная моторная компания. Мы хотим видеть разнообразие. Мотор «Мерседеса» в болиде «Альпин» – я не вижу в этом никакого смысла. Это просто абсолютно неправильно.
В долгосрочной перспективе такое не сработает для команды, ведь она тут ради маркетинга, а подобное не поможет маркетингу. Мотор «Мерседеса» в «Альпин» – это антимаркетинг. [Компания говорит:] «Наши двигатели недостаточно хорошие». Это антимаркетинг», – заявил Нико в эфире Sky Sports.
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