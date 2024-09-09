Вице-чемпион «Ф-3» Мини выступит в «Ф-2» в Баку вместо Бермэна

Габриэле Мини дебютирует в «Формуле-2» в эти выходные.

19-летний итальянец, занявший второе место по итогам завершившегося сезона «Формулы-3», сядет за руль «Премы» в Азербайджане. Пилот программы «Альпин» заменит Оливера Бермэна , который, в свою очередь, займет место дисквалифицированного Кевина Магнуссена в «Формуле-1» в «Хаасе».

Бермэн заменит Магнуссена в «Хаасе» на Гран-при Азербайджана

«Феррари» сможет отозвать Бермэна из «Хааса» на Гран-при Азербайджана в случае необходимости (Formu1a.uno)