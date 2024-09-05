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Журналист Бенуа: «Клан Ферстаппена давно решил не оставаться в «Ред Булл» до 2028-го»

Бенуа рассказал о решении «клана Ферстаппена» по поводу будущего

Известный обозреватель Blick Роджер Бенуа ожидает, что Макс Ферстаппен в обозримом будущем покидает «тонущий корабль» – «Ред Булл».

«Клан Ферстаппена давно решил: Макс не останется до конца контракта – до 2028-го», – написал журналист.

По версии Бенуа, свою роль сыграли ухудшение результатов, уход Эдриана Ньюи и Джонатана Уитли, переход с моторов «Хонды» на собственные в 2026 году, а также скандалы.

«Ферстаппен хочет уйти как можно скорее – но куда? В «Макларене» и «Феррари» места заняты как минимум до 2027 года. А «Мерседес» наконец бросил попытки переманить Ферстаппена в 2025-м», – добавил обозреватель.

Роджер не исключил, что на фоне приглашения в «Мерседес» Андреа Кими Антонелли Ферстаппен возьмет годовой перерыв.

Гельмут Марко: «В 2025-м Ферстаппен будет выступать за «Ред Булл», до 2026-го еще так далеко»

Джонни Херберт: «Йос Ферстаппен разжигает ситуацию в «Ред Булл», идет подготовка к гражданской войне»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Blick
возможные переходы
logoФеррари
logoМакларен
logoЭдриан Ньюи
logoРед Булл
logoФормула-1
logoЙос Ферстаппен
logoМерседес
Джонатан Уитли
logoМакс Ферстаппен
logoАндреа Кими Антонелли
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