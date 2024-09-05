Журналист Бенуа: «Клан Ферстаппена давно решил не оставаться в «Ред Булл» до 2028-го»
Известный обозреватель Blick Роджер Бенуа ожидает, что Макс Ферстаппен в обозримом будущем покидает «тонущий корабль» – «Ред Булл».
«Клан Ферстаппена давно решил: Макс не останется до конца контракта – до 2028-го», – написал журналист.
По версии Бенуа, свою роль сыграли ухудшение результатов, уход Эдриана Ньюи и Джонатана Уитли, переход с моторов «Хонды» на собственные в 2026 году, а также скандалы.
«Ферстаппен хочет уйти как можно скорее – но куда? В «Макларене» и «Феррари» места заняты как минимум до 2027 года. А «Мерседес» наконец бросил попытки переманить Ферстаппена в 2025-м», – добавил обозреватель.
Роджер не исключил, что на фоне приглашения в «Мерседес» Андреа Кими Антонелли Ферстаппен возьмет годовой перерыв.
Гельмут Марко: «В 2025-м Ферстаппен будет выступать за «Ред Булл», до 2026-го еще так далеко»
Джонни Херберт: «Йос Ферстаппен разжигает ситуацию в «Ред Булл», идет подготовка к гражданской войне»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий