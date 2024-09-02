Тото Вольфф: «Одна из худших гонок «Ред Булл» за многие годы, но кто я такой, чтобы это говорить?»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф согласился, что скорость «Ред Булл» на Гран-при Италии стала полной неожиданностью.
«Да, очень странно. У меня, разумеется, нет информации изнутри, но это не тот «Ред Булл», что был в начале сезона – доминирующий.
Наверное, у Макса [Ферстаппена] получалось какое-то время добиваться успехов благодаря своим способностям, однако сейчас можно посмотреть на результаты сами по себе. Вот я что вижу без понимания ситуации, не зная о том, что происходит внутри – это может быть и единичный случай.
Пожалуй, одна из худших гонок, что мы видели за многие годы, темпа не было. Но кто я такой, чтобы это говорить? У нас два года ничего не работало, то же можно было сказать о «Феррари» несколько гонок назад», – заявил босс.
Вольфф призвал не хоронить «Ред Булл» раньше времени, хотя признал превосходство «Макларена»:
«Не считаю, что можно списывать [«Ред Булл»]. Это грозный коллектив, который, уверен, будет проводить гонки лучше.
Но, безусловно, «Макларен» является фаворитом в борьбе за Кубок конструкторов, там очки набирают два пилота. Поспорю, что «Ред Булл» не ожидал подобного в начале года».
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