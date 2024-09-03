ФИА о гибких элементах: «Все крылья соответствуют регламенту, нет планов менять тесты в краткосрочной перспективе»

ФИА выпустила заявление по поводу гибких антикрыльев

В ФИА сообщили, что все команды «Формулы-1» действуют в рамках регламента. Федерация объяснила, зачем собирает данные, а также отметила, что не собирается ужесточать требования к передним антикрыльям в ближайшее время.

Ранее стало известно, что «Ред Булл» и «Феррари» просили регулирующий орган прояснить ситуацию с деталями «Макларена» и «Мерседеса», которые заметно изгибались на трассе, хотя проходили необходимые тесты.

«ФИА изучает передние крылья на каждом этапе с помощью многочисленных проверок (соответствие по поверхностям, соответствие по отклонениям) в отношении релевантных технических правил «Ф-1». Все передние крылья в данный момент соответствуют регламенту на сезон-2024.

Начиная с Гран-при Бельгии ФИА собирает дополнительные данные во время первой и второй практик, чтобы оценить динамическое поведение с помощью санкционированной ФИА видеокамеры, которая снимает области переднего крыла, не видимые с помощью официальных камер ФОМ.

Такой опыт продолжится по меньшей мере до Сингапура – мы обеспечим, чтобы каждая команда использовала санкционированную ФИА камеру на разных типах трасс (с низким, средним, высоким и очень высоким уровнем прижимной силы).

Обширная база данных позволит ФИА наиболее объективно оценить ситуацию и измерить разницу между разным поведением в динамике, наблюдаемым на треке.

Ни один компонент не является бесконечно жестким, поэтому существуют тесты на нагрузку, предписанные регламентом. Переднее крыло оставалось вызовом на протяжении лет, поскольку распределение аэродинамической нагрузки меняется в зависимости от команды, и тяжело найти вектор нагрузки, который бы покрывал все типы конструкций переднего крыла.

Другие области болидов – в том числе заднее крыло и края днища – имеют более стабильное распределение аэродинамической нагрузки по решетке, и тесты на отклонение под нагрузкой более универсальны.

У ФИА есть право внедрить новые тесты, если возникнут подозрения в нарушениях. Никакие краткосрочные меры не планируются, однако мы оцениваем ситуацию, держа в уме средне- и долгосрочную перспективу», – говорится в заявлении.

«Феррари» и «Ред Булл» ждут разъяснений по гибким крыльям «Макларена» и «Мерседеса» от ФИА