MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Маркес выиграл гонку, Баньяя – 2-й, Бастианини – 3-й
Пилот «Грезини» Марк Маркес выиграл Гран-при Сан-Марино.
Маркес лучше других справился с гонкой в переменчивых условиях – весь уик-энд в Мизано проходил в солнечную погоду, однако старт гонки проходил под дождем.
Второе место занял пилот «Дукати» Франческо Баньяя. Третьим финишировал его напарник по команде Энеа Бастианини.
В то же время лидер чемпионата Хорхе Мартин («Прамак») принял ошибочное решение поменять мотоцикл по ходу заезда, что в итоге отбросило его на 15-ю позицию. Благодаря второму месту и провалу Мартина отставание Франческо Баньяйи в общем зачете сократилось до 7 очков.
MotoGP
Гран-при Сан-Марино
Мизано
8 сентября 2024 года
Гонка
1. Марк Маркес («Грезини») – 41.52,083
2. Франческо Баньяя («Дукати») +3,102
3. Энеа Бастианини («Дукати») +5,428
4. Брэд Биндер («КТМ») +14,185
5. Марко Беццекки («ВР46») +16,725
6. Алекс Маркес («Грезини») +17,582
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +17,642
8. Джек Миллер («КТМ») +19,327
9. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +27,946
10. Пол Эспаргаро («КТМ») +38,781
11. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +46,386
12. Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда») +62,637
13. Такааки Накагами («ЛЧР-Хонда») +70,717
14. Штефан Брадль («ХРС») 77,547
15. Хорхе Мартин («Прамак») +1 круг
16. Маверик Виньялес («Априлия») +1 круг
17. Педро Акоста («ГасГас») +1 круг
18. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +1 круг
19. Алекс Ринс («Ямаха») +1 круг
Сошли:
Алеш Эспаргаро («Априлия»)
Аугусто Фернандес («ГасГас»)
Франко Морбиделли («Прамак»)
Положение в общем зачете, топ-5
1. Хорхе Мартин – 312 очков
2. Франческо Баньяя – 305
3. Марк Маркес – 259
4. Энеа Бастианини – 250
5. Брэд Биндер – 161
МотоЧМ заквотирует испанцев с итальянцами? Откуда взялась эта дичь?
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