  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Маркес выиграл гонку, Баньяя – 2-й, Бастианини – 3-й
4

MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Маркес выиграл гонку, Баньяя – 2-й, Бастианини – 3-й

Пилот «Грезини» Марк Маркес выиграл Гран-при Сан-Марино.

Маркес лучше других справился с гонкой в переменчивых условиях – весь уик-энд в Мизано проходил в солнечную погоду, однако старт гонки проходил под дождем.

Второе место занял пилот «Дукати» Франческо Баньяя. Третьим финишировал его напарник по команде Энеа Бастианини.

В то же время лидер чемпионата Хорхе Мартин («Прамак») принял ошибочное решение поменять мотоцикл по ходу заезда, что в итоге отбросило его на 15-ю позицию. Благодаря второму месту и провалу Мартина отставание Франческо Баньяйи в общем зачете сократилось до 7 очков.

MotoGP

Гран-при Сан-Марино

Мизано

8 сентября 2024 года

Гонка

1. Марк Маркес («Грезини») – 41.52,083

2. Франческо Баньяя («Дукати») +3,102

3. Энеа Бастианини («Дукати») +5,428

4. Брэд Биндер («КТМ») +14,185

5. Марко Беццекки («ВР46») +16,725

6. Алекс Маркес («Грезини») +17,582

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +17,642

8. Джек Миллер («КТМ») +19,327

9. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +27,946

10. Пол Эспаргаро («КТМ») +38,781

11. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +46,386

12. Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда») +62,637

13. Такааки Накагами («ЛЧР-Хонда») +70,717

14. Штефан Брадль («ХРС») 77,547

15. Хорхе Мартин («Прамак») +1 круг

16. Маверик Виньялес («Априлия») +1 круг

17. Педро Акоста («ГасГас») +1 круг

18. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +1 круг

19. Алекс Ринс («Ямаха») +1 круг

Сошли:

Алеш Эспаргаро («Априлия»)

Аугусто Фернандес («ГасГас»)

Франко Морбиделли («Прамак»)

Положение в общем зачете, топ-5

1. Хорхе Мартин – 312 очков

2. Франческо Баньяя – 305

3. Марк Маркес – 259

4. Энеа Бастианини – 250

5. Брэд Биндер – 161

МотоЧМ заквотирует испанцев с итальянцами? Откуда взялась эта дичь?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт MotoGP
результаты
Априлия
Ямаха
Дукати
logoчемпионат мира MotoGP
Хонда MotoGP
КТМ
Грезини
Прамак
Алеш Эспаргаро
Гран-при Сан-Марино MotoGP
ЛЧР
Штефан Брадль
logoМарк Маркес
Пол Эспаргаро
Джек Миллер
Маверик Виньялес
Жоан Зарко
Алекс Ринс
logoФранческо Баньяя
logoФабио Куартараро
Франко Морбиделли
Такааки Накагами
Мигел Оливейра
Брэд Биндер
Алекс Маркес
ВР46
logoХорхе Мартин
Энеа Бастианини
Фабио ди Джанантонио
Марко Беццекки
Рауль Фернандес
Гасгас
Аугусто Фернандес
Педро Акоста
Трэкхаус Рейсинг
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
WRC. Невилль выиграл Ралли Греции, Ожье попал в аварию на последнем спецучастке
49 минут назад
Дэвид Култхард о «Ред Булл»: «Обновления болида не сработали. Команде нужно найти какое-то решение»
4сегодня, 12:32
Джеймс Воулз: «Надеюсь увидеть Сайнса за рулем болида «Уильямса» на тестах в Абу-Даби»
5сегодня, 11:32
Шарль Леклер: «Было бы очень интересно однажды выступить в гонке «24 часа Ле-Мана»
3сегодня, 10:45
Гоночный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе отклонил предложение «Макларена» (Crash.net)
7сегодня, 09:28
Марк Уэббер: «Пиастри сумел показать, что готов бороться с лучшими»
6сегодня, 08:22
Нико Росберг: «Мотор «Мерседеса» в болиде «Альпин» – антимаркетинг»
17вчера, 16:59
Гельмут Марко: «Ред Булл» не мог повторить предложение «Ауди» Уитли – ни по должности, ни по деньгам»
9вчера, 16:20
Маттиа Бинотто: «Ауди» была единственной командой, к которой я надеялся присоединиться. После «Феррари» я бы принял лишь настоящий вызов»
вчера, 15:13
Тото Вольфф: «Нет команды, которая не поддержала бы мини-этап для юниоров в Абу-Даби»
4вчера, 14:21
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30
Прошел четвертый этап Yuka Drive Fest в Самаре
23 августа, 12:34Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
19 августа, 06:50
Артем Шабанов одержал победу в Гран-При Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway
12 августа, 15:20Фото
Заключительный этап IDDC пройдет 31 августа и 1 сентября на автодроме «Игора Драйв»
6 августа, 10:55Фото
Пятый этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на трассе Moscow Raceway 10 и 11 августа
5 августа, 13:11Фото
Четвертый этап Yuka Drive Fest пройдет в Самаре 18 августа
1 августа, 12:50