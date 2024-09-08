MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Маркес выиграл гонку, Баньяя – 2-й, Бастианини – 3-й

Пилот «Грезини» Марк Маркес выиграл Гран-при Сан -Марино.

Маркес лучше других справился с гонкой в переменчивых условиях – весь уик-энд в Мизано проходил в солнечную погоду, однако старт гонки проходил под дождем.

Второе место занял пилот «Дукати » Франческо Баньяя. Третьим финишировал его напарник по команде Энеа Бастианини.

В то же время лидер чемпионата Хорхе Мартин («Прамак») принял ошибочное решение поменять мотоцикл по ходу заезда, что в итоге отбросило его на 15-ю позицию. Благодаря второму месту и провалу Мартина отставание Франческо Баньяйи в общем зачете сократилось до 7 очков.

MotoGP

Гран-при Сан-Марино

Мизано

8 сентября 2024 года

Гонка

1. Марк Маркес («Грезини») – 41.52,083

2. Франческо Баньяя («Дукати») +3,102

3. Энеа Бастианини («Дукати») +5,428

4. Брэд Биндер («КТМ») +14,185

5. Марко Беццекки («ВР46») +16,725

6. Алекс Маркес («Грезини») +17,582

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +17,642

8. Джек Миллер («КТМ») +19,327

9. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +27,946

10. Пол Эспаргаро («КТМ») +38,781

11. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +46,386

12. Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда») +62,637

13. Такааки Накагами («ЛЧР-Хонда») +70,717

14. Штефан Брадль («ХРС») 77,547

15. Хорхе Мартин («Прамак») +1 круг

16. Маверик Виньялес («Априлия») +1 круг

17. Педро Акоста («ГасГас») +1 круг

18. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +1 круг

19. Алекс Ринс («Ямаха») +1 круг

Сошли:

Алеш Эспаргаро («Априлия»)

Аугусто Фернандес («ГасГас»)

Франко Морбиделли («Прамак»)

Положение в общем зачете, топ-5

1. Хорхе Мартин – 312 очков

2. Франческо Баньяя – 305

3. Марк Маркес – 259

4. Энеа Бастианини – 250

5. Брэд Биндер – 161

МотоЧМ заквотирует испанцев с итальянцами? Откуда взялась эта дичь?