Алексей Попов о командной тактике в «Макларене»: «Говорили, если потребуется – считаю, потребовалось. Норрис мог 20 очков разом отыграть у Ферстаппена»

Попов считает этап в Монце упущенным шансом «Макларена» в борьбе за личный титул

Комментатор Алексей Попов высказался о решении «Макларена » не делать ставку на Ландо Норриса на Гран-при Италии .

Норрис финишировал третьим, вторым стал Оскар Пиастри , обогнавший британца на старте. Попов предположил, что борьба напарников помешала «Макларену» опередить пилота «Феррари » Шарля Леклера, а Ландо – сильнее приблизиться к Максу Ферстаппену в личном зачете.

«Говорили, если в чемпионате потребуется… Я считаю, что потребовалось, потому что у «Ред Булл» нет темпа, «Ред Булл» не набирает даже вторые места.

Все считали, что, если бы Ландо выигрывал каждую гонку, это 25 минус 17 – семь очков или восемь с лучшим кругом. Здесь можно было и 20 разом отыграть, а они не отыграли. Потом говорят: Пиастри на второе место не пропустил, поэтому три очка как бы отобрал у Норриса. А я считаю, что больше, потому что, если бы с самого начала они не начали бороться, возможно, Леклер бы и не выиграл. Вот цена на самом деле», – отметил Алексей.

Норрису осталось 62 очка до Ферстаппена. Разрыв сократился на 22 балла за 4 Гран-при

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