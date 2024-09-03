Алексей Попов о командной тактике в «Макларене»: «Говорили, если потребуется – считаю, потребовалось. Норрис мог 20 очков разом отыграть у Ферстаппена»
Комментатор Алексей Попов высказался о решении «Макларена» не делать ставку на Ландо Норриса на Гран-при Италии.
Норрис финишировал третьим, вторым стал Оскар Пиастри, обогнавший британца на старте. Попов предположил, что борьба напарников помешала «Макларену» опередить пилота «Феррари» Шарля Леклера, а Ландо – сильнее приблизиться к Максу Ферстаппену в личном зачете.
«Говорили, если в чемпионате потребуется… Я считаю, что потребовалось, потому что у «Ред Булл» нет темпа, «Ред Булл» не набирает даже вторые места.
Все считали, что, если бы Ландо выигрывал каждую гонку, это 25 минус 17 – семь очков или восемь с лучшим кругом. Здесь можно было и 20 разом отыграть, а они не отыграли. Потом говорят: Пиастри на второе место не пропустил, поэтому три очка как бы отобрал у Норриса. А я считаю, что больше, потому что, если бы с самого начала они не начали бороться, возможно, Леклер бы и не выиграл. Вот цена на самом деле», – отметил Алексей.
Норрису осталось 62 очка до Ферстаппена. Разрыв сократился на 22 балла за 4 Гран-при
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