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  • Гоночный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе отклонил предложение «Макларена» (Crash.net)
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Гоночный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе отклонил предложение «Макларена» (Crash.net)

Гоночный инженер Ферстаппена отказался переходить в «Макларен».

Как сообщалось ранее, Джанпьеро Ламбьязе, долгое время работающий в «Ред Булл» в качестве гоночного инженера Макса Ферстаппена, продлил контракт с командой и отказался от предложения «Феррари».

Теперь же сообщается, что попытки переманить Ламбьязе предпринимали и в «Макларене». Какую именно должность предлагали Ламбьязе в «Макларене» – не сообщается. Однако специалист ответил на предложение отказом.

«Феррари» пыталась переманить гоночного инженера Ферстаппена – Джанпьеро Ламбьязе (CdS)

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Crash.net
logoФеррари
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
Джанпьеро Ламбьязе
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