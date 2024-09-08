Гоночный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе отклонил предложение «Макларена» (Crash.net)
Гоночный инженер Ферстаппена отказался переходить в «Макларен».
Как сообщалось ранее, Джанпьеро Ламбьязе, долгое время работающий в «Ред Булл» в качестве гоночного инженера Макса Ферстаппена, продлил контракт с командой и отказался от предложения «Феррари».
Теперь же сообщается, что попытки переманить Ламбьязе предпринимали и в «Макларене». Какую именно должность предлагали Ламбьязе в «Макларене» – не сообщается. Однако специалист ответил на предложение отказом.
«Феррари» пыталась переманить гоночного инженера Ферстаппена – Джанпьеро Ламбьязе (CdS)
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Crash.net
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