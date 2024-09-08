Гоночный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе отклонил предложение «Макларена» (Crash.net)

Гоночный инженер Ферстаппена отказался переходить в «Макларен».

Как сообщалось ранее, Джанпьеро Ламбьязе, долгое время работающий в «Ред Булл » в качестве гоночного инженера Макса Ферстаппена , продлил контракт с командой и отказался от предложения «Феррари».

Теперь же сообщается, что попытки переманить Ламбьязе предпринимали и в «Макларене». Какую именно должность предлагали Ламбьязе в «Макларене » – не сообщается. Однако специалист ответил на предложение отказом.

«Феррари» пыталась переманить гоночного инженера Ферстаппена – Джанпьеро Ламбьязе (CdS)