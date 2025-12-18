  • Спортс
  • Тото Вольфф: «Ожидаем выхода Антонелли на пик своих возможностей через 3-5 лет»
Тото Вольфф: «Ожидаем выхода Антонелли на пик своих возможностей через 3-5 лет»

Вольфф оценил прогресс Антонелли.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мнением о том, когда от Андреа Кими Антонелли стоит ждать выхода на пик своих возможностей как гонщика.

Антонелли закончил свой дебютный сезон в «Формуле-1» на 7-м месте в общем зачете, в течение чемпионата сумев трижды попасть на подиум.

«Когда мы ожидаем выхода Антонелли на пик своих возможностей? Через 3-5 лет. И нам нужно дать ему это время.

Думаю, Кими уже очень многое знает о «Формуле-1», ведь он живет им каждый день. Но не стоит забывать и о человеческом факторе, о необходимости развития, чтобы повзрослеть, развиться, справляться с динамикой и давлением, с которым ты сталкиваешься в «Формуле-1». Но у меня нет сомнений в том, что Кими движется в правильном направлении», – рассказал Вольфф.

Все о новичке «Ф-1» Линдбладе: талант, покоривший и подставивший босса «Ред Булл»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
