Путин объявил благодарность Овечкину, бан Моуринью на 4 матча, Гюндоган переходит в «Барселону» и другие новости

1. Владимир Путин объявил благодарность Александру Овечкину за «трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

2. РПЛ представила стратегию развития до 2027 года. Планируется запустить токены, AR-видео и экосистему для болельщиков. Лига хочет вдвое поднять среднюю посещаемость – до 17 000 зрителей.

3. Тренер «Ромы» Жозе Моуринью отстранен на 4 еврокубковых матча за оскорбление английского судьи Энтони Тэйлора после проигранного финала Лиги Европы. А вот дисквалификация форварда «Спартака» Александра Соболева за неприличный жест в дерби с ЦСКА сокращена до 3 игр после апелляции клуба, 4-й матч – условно.

4. Стало известно, что Неймар и его девушка ввели условия для измен игрока: он должен использовать презервативы и не целовать любовниц в губы. После этого бразилец публично обратился к своей девушке: «Я совершал ошибки, но не могу представить себя без тебя. Наша любовь к ребенку победит, наша любовь друг к другу нас укрепит».

5. Эрлинг Холанд обошел Килиана Мбаппе по голам за сезон-2022/23 – 56 против 54. Харри Кейн, Лео Месси и Роберт Левандовски – в топ-5.

6. Трансферы. «Барселона» и Гюндоган подписали контракт по схеме «2+1», ждем подтверждения. Чалов готов перейти в «Галатасарай» из ЦСКА, но это не точно. Трансфер Хавертца в «Арсенал» из «Челси» за 60+5 млн фунтов согласован.

«Челси» за 40 млн евро продает Менди и Кулибали в Саудовскую Аравию, а за Зиеша получит еще 10 млн. «Челси» запросил 60+5 млн фунтов за Маунта у «МЮ». Ковачич переходит в «Ман Сити» из «Челси» за 25+5 млн фунтов. «Ньюкасл» купит хавбека «Милана» Тонали за 70-80 млн евро.

7. Сейм Литвы инициировал процесс лишения гражданства фигуристки Маргариты Дробязко из-за ее участия в шоу Татьяны Навки.

8. Медведев и Зверев вышли в 1/4 финала турнира в Галле, Циципас выбыл.

9. Комитет по этике МОК проводит проверку в отношении Елены Исинбаевой и Шамиля Тарпищева на причастность к вооруженным силам РФ.

10. Россиян не включили в Зал хоккейной славы в Торонто. Лундквист, Баррассо, Тюржон, Вернон, Хичкок вошли в него.

11. Кристапс Порзингис перейдет в «Бостон» в результате трехстороннего обмена, Малкольм Брогдон – в «Клипперс».

Цитаты дня:

Фанаты «Зенита» о Fan ID: «Говорят, это дело рук пособников Байдена. Суперкубок – шанс для всех, кто гетеросексуален и любит свою страну, выступить единым фронтом!»

Жена Абидаля обвинила его в шантаже: «Постоянно угрожал суицидом при детях, не принимал лекарства от отторжения печени. Нормально ли внушать детям страх смерти?»

Сергей Шубенков: «Американские лиги – даже НХЛ с НБА – WADA к себе не пускают. Сомневаться в употреблении там запрещенных препаратов вообще не надо»

Ротенберг поздравил Собянина с 65-летием: «Москва стала лучше, удобнее, безопаснее. Здорово, что Сергей Семенович уделяет так много внимания спорту»

Алвес про обвинения в изнасиловании: «Она не просила остановиться и могла уйти – я был на унитазе, дверь открыта. Царапины на ее коленях – из-за минета»

Тягачев о рекомендациях МОК: «Придурки останавливают весь мировой спорт. Нельзя нас так унижать»

Владимир Минеев: «Вешу 105 кг. Кто сказал, что в армии плохо кормят?»