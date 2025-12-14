Илья Воробьев: «Иностранцы должны быть помощниками в клубах КХЛ. В хоккейных нюансах русские тренеры не уступают. В пиаре мы отстаем, в этом иностранцы лучшие»

Илья Воробьев: иностранцы должны быть помощниками в клубах КХЛ.

Тренер Илья Воробьев считает, что иностранные специалисты должны быть помощниками в клубах КХЛ.

– Не кажется ли вам, что российский тренер стал в КХЛ разменной монетой? Что-то не получается, и его сразу увольняют. А потом говорят: «Команде была нужна встряска».

– Наши тренеры в КХЛ толком не защищены. И мне кажется, мы делаем что-то неправильно. Я об этом много раз говорил. Иностранцы не пускают российских тренеров в свои лиги от слова совсем. А мы в России платим им огромные деньги, создаем рабочие места, меняем ради них по восемь игроков в клубах и всячески перед такими тренерами стелемся.

Иностранным специалистам создают максимальные условия, чтобы они что-то выиграли. Российский тренер о таком не может и мечтать.

– Вы видите, в чем иностранный тренер превосходит российского? Вспомните, как вы начинали работать в Магнитогорске вместе с Майком Кинэном.

– Я начинал вместе с Полом Морисом , которого сейчас называют лучшим тренером мира – он завоевал два Кубка Стэнли с «Флоридой».

А вообще я вижу только одну разницу между нами и ими. Иностранцы умеют лучше продавать себя и красиво рассказывать о хоккее на публике. Помню, когда работал главным тренером сборной России. И после матча с Латвией на пресс-конференцию приходит Боб Хартли. Так он по пути пожал руку каждому латвийскому корреспонденту. Потому что хотел расположить прессу к себе, войти в доверие.

Вот в этом иностранцы лучшие. В этом пиаре мы несколько отстаем.

– А по знаниям?

– Все хоккейные нюансы, которые я вижу – большинство, меньшинство, элементы игры – русские тренеры не уступают ни в чем. Мы все читаем, все видим, все понимаем. И даже многого иностранцы не знают. Например, у них нет таких вторых периодов как у нас, когда мы делаем наложения и так далее.

Я когда работал с «Магниткой», то к нам однажды приехал Песонен. И когда мы начали отрабатывать наложения во вторых периодах, он в предсезонке сначала смеялся: что за ерунду вы делаете?

Я ему: подожди, скоро ты увидишь. И когда начался сезон, то он воскликнул: да, коуч, ты был прав, что вторые периоды в КХЛ – это отдельная игра, когда кто на кого накладывает смены.

На мой взгляд, иностранцы должны быть помощниками в клубах КХЛ, чтобы развивать и дополнять российских тренеров. Вот это их роль, – сказал Воробьев.

Сейчас в Фонбет Чемпионате КХЛ работают главные тренеры Жеррар Галлан («Шанхай»), Боб Хартли («Локомотив») и Ги Буше («Авангард»).

Воробьев об иностранных тренерах: «Не понимаю, почему к ним такое доверие. Со времен СССР осталось, что для иностранцев мы сделаем все, причем в ущерб своим специалистам»

