«Барселона» и Гюндоган подписали контракт по схеме «2+1». Клубу разрешили зарегистрировать хавбека (Фабрицио Романо)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Илкай Гюндоган Фабрицио Романо Футбол

Илкай Гюндоган согласился перейти в «Барселону».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «блауграна» получила разрешение на регистрацию полузащитника в качестве новичка команды, после чего 32-летний игрок дал согласие на трансфер.

Немец покидает «Манчестер Сити» в качестве свободного агента. Он уже подписал с «Барселоной» контракт на два года с опцией продления еще на один.

В АПЛ-2022/23 Гюндоган провел 31 матч и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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70 комментариев

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Отец Абду
Забрал требл и ушёл:)

Поздравляю Барсу, отличное подписание...
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Кирилл
Невероятное подписание для Барселоны !

Надеюсь, принесет команде пользы не меньше, чем в Сити )
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Los Galácticos
Вот это конечно будет топ усиление, уверен три года Илкай еще сможет играть на самом высоком уровне, он сейчас в отличной ментальной и физической форме.
+28
-7
+21
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rigobersong
Ответ DolJun
гюндо походу еще не знает в какое болото попал)
он же не в челси перешел:)
+17
-4
+13
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РВКИН СУ ГС СВ
Ответ predMBAPPE
Идёт за вторым треблом и унижением Реала)
Осталось с групповым этапом разобраться, а там уж сразу
+12
-2
+10
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JURAVLI
один из лучших футболистов прошедшего сезона. тащил в самых важных матчах. плюс играл в команде Пепа, поэтому не нужно будет долго привыкать к стилю Барсы
супер!
+11
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+8
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alexmixer9
Ответ Budabuda
Гюндоган>Белингэм
Только один будет лет 10 возить всю лч и Каталонию заодно, а второй приехал на пенсию в тёплую Испанию)
+9
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kunaguero
Жаль, ну ладно удачи в Барселоне
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Budabuda
Гюндоган>Белингэм
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gPk
Ответ Los Galácticos
Вот это конечно будет топ усиление, уверен три года Илкай еще сможет играть на самом высоком уровне, он сейчас в отличной ментальной и физической форме.
Не нужно быть так увереным.Люди почему-то после сезона без травм стали забывать о том ,что он тот еще травматик и у него проблемы со спиной о которой он сам говорил
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LaffyTaffy
Требл взял, теперь и на пенсию можно, к морюшку
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GuruFutbola
Соболезную модриду)
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gPk
Ответ Азрет-Али Айбазов
Добро пожаловать! Почему Хави не попробовать использовать Де Йонга на позиции опорника?
Потому что он уж пробовал это как и предыдущие тренеры и это было ужасно.Френки в роли единственного опорника - это минус один игрок в команде.Именно поэтому вво времена своего пика в АЯКСе у него рядом был второй опорник в лице Шоне который выполнял за него всю грязную работу ,а в сборной этим занимался Де Роон
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Timur_Pozdeev
Ответ Отец Абду
Забрал требл и ушёл:) Поздравляю Барсу, отличное подписание...
Понимаю МанСити и Гюндогана в этой ситуации, но не понимаю на что рассчитывает Барса? Очевидно ведь, что он (Гюнда) впервую очередь для семьи этот трансфер оформил, а не для спортивных достижений. Не верю в спортивный успех этого трансфера.
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
К Барсе сейчас за бесплатно приходят футболисты лучше, чем приходили за 100 лямов раньше :)
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Егор Остроухов
Отличное пополнение!
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GuruFutbola
Ответ Roman Araslanov
Как можно отказаться от команды из сильнейшей лиги мира, и обладателя требла? Ладно бы ещё клуб какой-нибудь успешный, но барселона? Клуб, который два сезона подряд не выходит из группы ЛЧ, вылетает на первых стадиях ЛЕ и по уши в долгах?
Это Барселона
В ней всегда играли топ игроки, играют и будут играть 😎
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Однажды в Космосе
Отлично 👍
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Анастасия98.98
Как болельщтку Сити очень-очень жаль, что Илкай всё же уходит... До последнего надеялась, что смогут договориться. Ну что ж, удачи тебе, Гюндо, в новом клубе! Спасибо за всё, а в особенности за камбэк с АВ и дубль МЮ в финале Кубка Англии. Самая настоящая легенда клуба💙😭
P.S. Для Барсы отличное усиление, конечно.
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Однажды в Космосе
Барселону с очередным чемпионством
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Bogdan Fedyuk
а ведь мог остаться в сити и стать легендой клуба ... В любом случае удачи нашему кэпу в барсе
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SaH4r.
мощное усиление
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Ramil Usmanov
Хави "сколотит" Топ команду!
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Raindrop Drop Top
Нам же только сегодня в комментах на соседней ветке эксперты писали что трансферов опять не будет 🤣
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doctorfaust1982sk@gmail.com
Вот это я понимаю трансфер!!!
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