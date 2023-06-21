«Барселона» и Гюндоган подписали контракт по схеме «2+1». Клубу разрешили зарегистрировать хавбека (Фабрицио Романо)
Илкай Гюндоган согласился перейти в «Барселону».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «блауграна» получила разрешение на регистрацию полузащитника в качестве новичка команды, после чего 32-летний игрок дал согласие на трансфер.
Немец покидает «Манчестер Сити» в качестве свободного агента. Он уже подписал с «Барселоной» контракт на два года с опцией продления еще на один.
В АПЛ-2022/23 Гюндоган провел 31 матч и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Поздравляю Барсу, отличное подписание...
Надеюсь, принесет команде пользы не меньше, чем в Сити )
супер!
В ней всегда играли топ игроки, играют и будут играть 😎
P.S. Для Барсы отличное усиление, конечно.