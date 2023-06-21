Комитет по этике МОК проводит проверку в отношении Исинбаевой и Тарпищева

Теги Шамиль Тарпищев Елена Исинбаева МОК Марк Адамс Политика Легкая атлетика

МОК проверяет Елену Исинбаеву и Шамиля Тарпищева на причастность к вооруженным силам РФ.

Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

28 марта МОК рекомендовал допустить российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Чтобы избежать применения различных подходов в отношении спортсменов и официальных лиц из России и членов МОК из этой страны, комиссия по этике МОК проинформировала, что два условия из рекомендаций МОК можно применить к членам организации.

Первое – активная поддержка боевых действий, второе – контрактные обязательства с военными структурами.

Учитываться будет только период после 24 февраля 2022 года. Сейчас проводятся все необходимые действия, которые будут рассмотрены комиссией по этике», – сказал Адамс.

Исинбаева и Тарпищев являются действующими членами Международного олимпийского комитета. Исинбаева имеет звание майор.

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14 комментариев

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Neyron
Какое-то обесценивание воинских званий.Исинбаева-майор.Как она намайорила это звание.Складывается целая армия из картонных офицеров
+21
-7
+14
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амкар
Будут ли проверки израильских спортсменов на те же 2 пункта? Там тоже много кто поддерживает продолжающиеся военные действия, и много кто связан с военными структурами
+26
-15
+11
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Виталий Богуш
Ответ амкар
Будут ли проверки израильских спортсменов на те же 2 пункта? Там тоже много кто поддерживает продолжающиеся военные действия, и много кто связан с военными структурами
этодругин допингом не считается, всё в порядке
+8
-2
+6
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Leo Bonart
Ответ Виталий Богуш
этодругин допингом не считается, всё в порядке
Но только если это правильный этодругин!
+2
0
+2
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Russ Ivan
Нынешние МОК и ОИ - это уже точно не про спорт!
+6
-5
+1
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Рус Киссенжер
Ответ амкар
Будут ли проверки израильских спортсменов на те же 2 пункта? Там тоже много кто поддерживает продолжающиеся военные действия, и много кто связан с военными структурами
израильтяне защищают свою страну. не нападая на чужие территории.
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Картман
Ответ Neyron
Какое-то обесценивание воинских званий.Исинбаева-майор.Как она намайорила это звание.Складывается целая армия из картонных офицеров
Это требования из 1940-х годов. Представляете, какая с того времени прошла инфляция, похоже, в том числе, для воинских званий ?...
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Назар Игорь
Ответ Neyron
Какое-то обесценивание воинских званий.Исинбаева-майор.Как она намайорила это звание.Складывается целая армия из картонных офицеров
Офицеров-то ладно, а сколько в России липовых генералов. Только официальный список показывает 1056 человек. До 2022 года численность военнослужащих была чуть больше 1 000 000, то есть на каждую тысячу не имеющих звание генерала приходился человек с лампасами.
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Алексей Виноградов
Ответ Neyron
Какое-то обесценивание воинских званий.Исинбаева-майор.Как она намайорила это звание.Складывается целая армия из картонных офицеров
в феврале прошлого года она была лейтенантом, но на фронте проявила себя настоящим героем и дослужилась до майора. ;-)
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Yuidzumi
Ответ Neyron
Какое-то обесценивание воинских званий.Исинбаева-майор.Как она намайорила это звание.Складывается целая армия из картонных офицеров
Спортроты никто не отменял. Как люди любят высокопарно возмущаться, создавая впечатления экспертов в любой тебе
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