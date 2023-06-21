Комитет по этике МОК проводит проверку в отношении Исинбаевой и Тарпищева

МОК проверяет Елену Исинбаеву и Шамиля Тарпищева на причастность к вооруженным силам РФ.

Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

28 марта МОК рекомендовал допустить российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Чтобы избежать применения различных подходов в отношении спортсменов и официальных лиц из России и членов МОК из этой страны, комиссия по этике МОК проинформировала, что два условия из рекомендаций МОК можно применить к членам организации.

Первое – активная поддержка боевых действий, второе – контрактные обязательства с военными структурами.

Учитываться будет только период после 24 февраля 2022 года. Сейчас проводятся все необходимые действия, которые будут рассмотрены комиссией по этике», – сказал Адамс.

Исинбаева и Тарпищев являются действующими членами Международного олимпийского комитета. Исинбаева имеет звание майор.