  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Воробьев о ситуации Кузнецова в «Металлурге»: «Не знаю, в какой он сейчас кондиции. Когда я видел Женьку в сборной России, это был фантастический игрок»
Воробьев о ситуации Кузнецова в «Металлурге»: «Не знаю, в какой он сейчас кондиции. Когда я видел Женьку в сборной России, это был фантастический игрок»

Илья Воробьев высказался о ситуации Евгения Кузнецова в «Металлурге».

Тренер Илья Воробьев высказался о ситуации форварда Евгения Кузнецова в «Металлурге».

– Что скажете о «Магнитке», где вы долго работали?

– Как правильно сказал Андрей Разин, они в каждое звено добавили по одному игроку. Вообще в КХЛ я выделяю троих, у кого высочайший хоккейный IQ, и они лучшие в лиге. Это Ткачев, Окулов и Гусев. Они могут ломать игру, перевернуть любой матч.

Так вот, в «Металлург» пришел Владимир Ткачев. И он делает разницу, идет теперь первым среди лучших бомбардиров КХЛ.

– Можно ли сказать, что Евгений Кузнецов для Разина – как чемодан без ручки? Он его и в состав ставит через раз.

– Ну, посмотрим. Понимаю, что ситуация неприятная для Женьки. И я не знаю, в какой он сейчас кондиции. Но когда я видел его в сборной России, то это был фантастический игрок.

При этом «Металлург» выступает хорошо, идет первым в лиге, и ситуация Кузнецова не выглядит такой уж проблемной, – сказал Воробьев.

Директор «Металлурга» о Кузнецове: «Конфликтов нет. Он понимает, что играет тот, кто сегодня лучше. Евгению надо улучшить функциональное состояние»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
